Американців закликали не цілувати й не обіймати курей через спалах сальмонельозу

Американські ексерти у галузі охорони здоров'я закликають жителів країни "не цілувати й не обіймати" домашню птицю, а також не їсти й не пити поблизу них. Як ідеться у звернення Центру із контролю та запобігання хвороб США (CDC), це може призвести до зараження сальмонелою.

Саме із домашньою птицею пов'язують новий спалах сальмонельозу у країні: захворіли понад 160 людей у 43 штатах. Хоча ніхто із заражених не помер, третина підтверджених випадків хвороби зафіксована серед дітей до 5 років. Тож батьків закликали особливо пильно стежити за своїми малюками, не дозволяти їм торкатись курей, качок та інших птахів, а також ретельно мити руки.

CDC нагадує, що сальмонела - бактерія, що викликає діарею, гарячку, болі у шлунку, але також може призвести до інших проблем зі здоров'ям. Симптоми тривають 4-7 днів, іноді - кілька тижнів. Особливо сальмонельоз небезпечний для дітей до 5 років і людей, старших за 65.

Торік через контакти із домашньою птицею у США сальмонелу підхопили понад 1700 людей, 333 людини було шпиталізовано, одна людина померла.

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