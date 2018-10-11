Греція запросила США збільшити військову присутність біля Чорного моря

Греція запросила США побудувати нові військові бази в країні, на північному сході. Це дозволить американським військовим збільшити свою присутність біля входу до Чорного моря і поблизу Балкан, повідомляє американське оборонне видання Stars and Stripes.

Афіни хочуть, щоб США розширили і встановили більш постійну присутність в Греції. Про це міністр оборони Греції Панайотіс Камменос протягом спільної прес-конференції з міністром оборони США Джимом Маттісом.

Вже тривалий час місцем розташування для бази ВМС США служить затока Суда на острові Крит, однак, Пентагон може розбудовувати присутність в інших місцевостях, заявив Камменос.

Як Александрополь, так і Волос - порти Егейського моря - дозволять США розширити присутність в регіоні, стратегічне значення якого, на думку Пентагона, зростатиме, пише видання

"Дуже важливо для Греції, щоб Сполучені Штати розташовували військові активи в Греції на більш постійній основі, і не лише в затоці Суда, але і в Лариссі, Волосі та Александрополі", - наголосив він.

В цей час, конкурент Греції в регіоні – Туреччина стає більш непередбачуваною а Росія посилює активність в районі Греції. У вересні грецькі посадовці озвучували подібні пропозиції під час візиту голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Джозефа Данфорда.

Данфорд та Маттіс привітали заклики Греції до зміцнення співпраці.

Маттіс наголосив на відносинах з оборони "з більшими спільними навчаннями, розширенням співпраці та посиленням партнерств в оборонно промисловому комплексі".

На прес-конференції Греція вперше публічно оголосила про місця базування.

Як Александрополь, так і Волос - порти Егейського моря - дозволять США розширити присутність в регіоні, стратегічне значення якого, на думку Пентагона, зростатиме, пише видання.

Раніше інший член НАТО – Польща звернулась з пропозицією до США збільшити військову присутність на її території, через занепокоєння стосовно дій Росії.

Хоча військові США та НАТО приділяють багато уваги східному флангу Росії в країнах Балтії та в Польщі, Чорноморський регіон також, на думку деяких аналітиків, є потенційним центром напруженості у відносинах з Росією.

Останнім часом, відносини Греції та Росії були достатньо міцними, однак, зараз виникли нові питання. Більш тісні відносини Туреччини з Росією примушують Афіни до зміцнення відносин зі США. В липні, Афіни вигнали двох російських дипломатів після звинувачень в тому, що Москва провадила дії, які шкодили політичній угоді між Грецією та Македонією з приєднання балканської держави до НАТО.

"Ми відтаємо відданість Греції захисту демократичних цінностей через видворення російських дипломатів, - наголосив Маттіс. – Цими діями Греція чітко заявила, що країна, де зародилась демократія не буде терпіти нахабне порушення та неповагу до міжнародних норм та вашого суверенітету".

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