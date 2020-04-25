Федеральна влада США допускає можливість скупки акцій енергетичних компаній, які зараз опинилися у скрутному становищі. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. Читайте
Енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.
Міністерство оборони США підтвердило, що на есмінці Військово-морських сил у Карибському морі виявлене вогнище поширення коронавірусної інфекції, а один із моряків евакуйований і перебуває під наглядом лікарів. Читайте
Facebook Forum