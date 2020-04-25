Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Пандемія: хроніка

Наживо Головне про коронавірус. 25 квітня

Чоловік у Нью-Йорку із отриманою продуктовою допомогою

Найважливіше

  • У п'ятницю президент США Дональд Трамп підписав законопроект про додаткову допомогу малому бізнесу і медичним установам в умовах пандемії коронавірусу у розмірі 484 млрд доларів.
  • CNBC повідомляє, що у США налічується понад 51000 померлих від коронавірусу, а кількість хворих становить 905 000.
  • Управління США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків (FDA) в п’ятницю оприлюднило офіційне застереження стосовно небезпеки пов‘язаної з використанням антималярійного препарату «гідроксихлорохін» та «хлорохін» для лікування коронавірусу, якщо таке застосування відбувається поза стаціонаром, або програмою клінічних випробувань.
  • Коронавірус COVID-19 може бути причиною раптового інсульту у людей у віці 30-40 років, які не мають обтяжуючих захворювань. Свідчення на користь такого висновку надав американський нейрохірург Томас Окслі та його колеги.
Оновити

Федеральна влада США допускає можливість скупки акцій енергетичних компаній, які зараз опинилися у скрутному становищі. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. Читайте

Енергетичний сектор США серйозно постраждав в результаті падіння цін на енергоносії та обмежувальні заходи запровадженні під час пандемії.

Міністерство оборони США підтвердило, що на есмінці Військово-морських сил у Карибському морі виявлене вогнище поширення коронавірусної інфекції, а один із моряків евакуйований і перебуває під наглядом лікарів. Читайте

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG