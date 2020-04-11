Головне про коронавірус. 11 квітня

Держдеп США організовує ще один спецрейс з України
Спецборт запланований на 15 квітня, виліт із аеропорту Kyiv, Boryspil Airport о 17:00 за місцевим часом і прибуття в місто Вашингтон, Dulles Airport (IAD) о 01:00 вночі 16 квітня. Відзначається що час відправки та прибуття може бути змінений. Читайте
У США найбільша кількість загиблих від коронавірусу - наближається до 19 000 смертей
Станом на суботу, 11 квітня 2020 року, усього в США зафіксовано 18 860 смертей через ускладнення пов’язані із захворюванням на коронавірус. Читайте
Односторонній пішохідний рух та штрафи для порушників запровадили у передмісті Бостона, щоб боротись із коронавірусом
За порушення правила для перехожих передбачене покарання у розмірі 100 доларів. Читайте
Американці тепер скуповують фарбу для волосся - CNN
"Продажі машинок для стрижки зросли на 166%, а фарби для волосся на 23% у порівнянні із минулим роком", - відзначають Сі-Ен-Ен, посилаючись на дослідження компанії Nielsen. Читайте
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