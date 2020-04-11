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Головне про коронавірус. 11 квітня

У п'ятницю у США було зареєстровано 2074 смерті через коронавірус. Загальна кількість смертей через хворобу у Сполучених Штатах, як повідомляється, сягнула 18777

Ресторан у В'єтнамі готує бургери у формі коронавірусу. Фото 25-го березня

Найважливіше

  • У п'ятницю у США було зареєстровано 2074 смерті через коронавірус. Загальна кількість смертей через хворобу у Сполучених Штатах, як повідомляється, сягнула 18777
  • Як повідомляє МОЗ України, станом на 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків
  • Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що робоча група Білого дому по коронавірусу бачить «явні ознаки того, що наша агресивна стратегія» боротьби з поширенням інфекції у США працює - число нових випадків зараження і госпіталізацій вперше за довгий час почало знижуватися.
  • Головний хірург США Джером Адамс у п'ятницю заявив, що більша частина США не буде готова до повернення до звичайного режиму роботи 1-го травня. "Більшість країни не буде готова (до повернення до звичайного режиму роботи - прим. ГА), чесно кажучи", - заявив Адамс, "але частина буде. Так ми і відкриємо країну, крок за кроком, орієнтуючись на дані".
  • Основна модель розвитку епідемії, скоригована з урахуванням змін у ситуації, передбачає, що в результаті спалаху коронавірусу у США загине менше 100 тисяч чоловік
  • За даними Університету Джонса Гопкінса, у США кількість хворих на коронавірус налічує 504 780 людей, померло 18 763 людини. Офіційно вилікувались майже 29 тисяч людей

Держдеп США організовує ще один спецрейс з України

Спецборт запланований на 15 квітня, виліт із аеропорту Kyiv, Boryspil Airport о 17:00 за місцевим часом і прибуття в місто Вашингтон, Dulles Airport (IAD) о 01:00 вночі 16 квітня. Відзначається що час відправки та прибуття може бути змінений. Читайте

У США найбільша кількість загиблих від коронавірусу - наближається до 19 000 смертей

Станом на суботу, 11 квітня 2020 року, усього в США зафіксовано 18 860 смертей через ускладнення пов’язані із захворюванням на коронавірус. Читайте

Односторонній пішохідний рух та штрафи для порушників запровадили у передмісті Бостона, щоб боротись із коронавірусом

За порушення правила для перехожих передбачене покарання у розмірі 100 доларів. Читайте

Американці тепер скуповують фарбу для волосся - CNN

"Продажі машинок для стрижки зросли на 166%, а фарби для волосся на 23% у порівнянні із минулим роком", - відзначають Сі-Ен-Ен, посилаючись на дослідження компанії Nielsen. Читайте

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