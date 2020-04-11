Головне про коронавірус. 11 квітня

Держдеп США організовує ще один спецрейс з України

Спецборт запланований на 15 квітня, виліт із аеропорту Kyiv, Boryspil Airport о 17:00 за місцевим часом і прибуття в місто Вашингтон, Dulles Airport (IAD) о 01:00 вночі 16 квітня. Відзначається що час відправки та прибуття може бути змінений. Читайте