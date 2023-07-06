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Human Rights Watch закликав Україну та Росію припинити використання касетних бомб. Що кажуть у Києві і Вашингтоні?
За даними свіжого розслідування правозахисної організації Human Rights Watch, збройні сили України використовують, а військові Росії масово використовують касетні бомби, від яких гинуть цивільні.
HRW стверджує, що її представники поспілкувались з мешканцями нещодавно звільнених територій на Харківщині. Ті розповіли, що бачили, як касетні боєприпаси детонували біля їхніх будинків. Зокрема, під час звільнення Ізюма, за даними організації, від таких боєприпасів, які використовувалися ЗСУ, загинуло щонайменше 8 цивільних та 15 покалічило.
З боку Росії, за даними Human Rights Watch, найкривавішою була атака по Краматорську у квітні минулого року. Тоді балістична ракета Точка-У, нашпигована касетними боєприпасами, вбила 58 людей, понад ста було поранено.
Довідка
Касетні боєприпаси - це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять до кількох сотень дрібних.
Після запуску касетна бомба або ракета гальмує у заданій точці та розкидає мініснаряди по великій площі. Це дозволяє одній бомбі-носію знищити безліч цілей замість однієї.
Часто такі снаряди не розриваються одразу, а лише через кілька місяців чи навіть років.
HRW закликала обидві сторони припинити використання таких снарядів та не намагатись їх отримати на майбутнє. Сполучені Штати, як вважають представники правозахисної організації, не мають передавати такі боєприпаси Україні.
Використання кластерних бомб у районах, де живуть цивільні, заборонено Міжнародною конвенцією про касетні боєприпаси, хоча ані Україна, ані Росія та США до цієї угоди не приєднались.
Тим часом в Офісі президента України розкритикували заклики Human Rights Watch. Ось, що написав у своєму Твіттері радник голови ОП Михайло Подоляк:
«Лише вдумайтесь: абсолютно божевільні російські головорізи вторгаються в Україну, розв’язуючи жорстоку війну геноцидного типу, вбиваючи цивільне населення, влаштовуючи публічні страти, ґвалтуючи жінок, викрадаючи дітей, атакуючи великі міста крилатими ракетами… Водночас поруч стоїть «правозахисна організація» із записником і звинувачує… український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року і Будапештського меморандуму”.
Подоляк вказав, що представники організації лобіюють, наприклад, не виключення Росії з ООН, а за зрив надання зброї Україні і припустив, що розповсюдження російської агентури “остаточно знищило моральні імперативи”.
У четвер, 7 липня, в Пентагоні підтвердили, що розглядають питання надання Україні касетних боєприпасів.
“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. Я не буду вдаватись у подробиці цих дискусій, але можу сказати, що ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.
Він підкреслив, що ті варіанти касетних боєприпасів, які розглядають для передачі Україні, “не включають старі варіанти із смертністю вище ніж 2,35%”.
За інформацією видання Reuters з посиланням на американських високопосадовців, очікується, що в п'ятницю США оголосять новий пакет озброєнь для України, який може включати і касетні боєприпаси.
Наприкінці червня американські законодавці з Гельсінської групи просили президента Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у США і не використані за часів Холодної війни.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс 6-го липня під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна.
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США розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Відео
США активно розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс. Україна тривалий час говорила про те, що такі боєкомплекти зможуть допомогти їй на полі бою.
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Зеленського у Празі вітали з плакатами "Україна - в НАТО"
Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги, де зустрівся з чеським президентом Петром Павелом та іншими офіційними особами.
Зеленського прийняли з військовими почестями в резиденції Празький град. Чеське радіо інформує про заплановані зустрічі також із прем’єр-міністром Петром Фіалою та спікерами обох палат парламенту.У центрі уваги візиту, за словами Зеленського у Twitter, оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО. Також – ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули миру і відбудова України.
“Чехія була рішучою прихильницею України з початку війни, надаючи солідарність, зброю та гуманітарну допомогу”, – нагадує Чеське радіо.
Як повідомляв Голос Америки, після обрання президентом Чехії цього року Петр Павел заявив, що європейські країни зобов’язані допомагати українцям захищатися від російського нападу, а згодом задовольнити прагнення України вступити в НАТО.
"Україна буде морально і практично готова стати членом альянсу після закінчення війни”, – сказав тоді Павел.
За словами Павла, в інтересах Чехії, щоб Україна, як тільки закінчиться війна, почала переговори про вступ до НАТО. "Це також в інтересах нашої безпеки, регіональної стабільності, а також економічного процвітання", - сказав він. Так само Чехія прагнутиме розпочати переговори про вступ України до ЄС до кінця цього року, повторив свою довгострокову позицію Павел. Український контрнаступ показує, що Росія далеко не така сильна, як намагалася всіх переконати, сказав Петр Павел після зустрічі з Зеленським, повідомляють чеські ЗМІ.
Це перший візит Зеленського до Чехії з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. На Градчанській площі Зеленського вітали десятки людей, які розгорнули банер “Україна - в НАТО”, інформує суспільний мовник Česká televize.
За словами речника уряду Вацлава Смолки, чеський урядовий спецлітак із Зеленським прилетів із Софії. У Болгарії український президент провів переговори зі своїм колегою Руменом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим, під час яких домовився про продовження військової допомоги Болгарії, а також про підтримку України на шляху вступу до НАТО.
Знаковою подією назвав візит Зеленського політичний географ із факультету соціальних наук Карлового університету Майкл Романков. Він вказав на те, що лунає все більш заяв, у тому числі від Великобританії, про те, що у рішеннях НАТО варто більше дослухатися до країн Центральної Європи, до яких входить й Чехія. "Тому цілком логічно, що президент Зеленський намагається збільшити шанси України в цій сфері, щоб її вимоги, її ідеї були краще сприйняті на тому саміті, наприклад", – сказав він в інтерв’ю ČT.
У статті використана інформація Чеського радіо, Česká televize, а також матеріали інформагентств AFP та АР.
"Щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам", – Кірбі. Відео
"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того, щоб стати членом НАТО, країна має відповідати певним вимогам і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес" – Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США
Пентагон: Касетні боєприпаси, які розглядають для передачі Україні, мають обмеження смертоносності
США розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів (DPICM), смертоносність яких не переважає 2,35%. Про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу 6 липня.
“Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі не включають старі варіанти із смертністю вище ніж 2,35%”, – зауважив прес-секретар Пентагону.
Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі не включають старі варіанти із смертністю вище ніж 2,35%.прес-секретар Пентагону Пет Райдер
За словами Пета Райдера, у Пентагоні обізнані про високі показники смертності від деяких 155-міліметрових касетних боєприпасів, які застосовувались кілька десятків років тому. “Ми будемо обережно обирати боєприпаси з більш низьким рівнем смертності і для яких є нещодавня статистика тестувань”, – уточнює прес-секретар Пентагону.
Пет Райдер під час прес-конференції у Пентагоні наголосив, що єдність США та партнерів залишається дуже міцною у питанні підтримки України та надання потужностей, необхідних, щоб бути ефективними на полі бою.
“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. Я не буду вдаватись у подробиці цих дискусій, але можу сказати, що ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – додає прес-секретар Пентагону.
За інформацією видання Reuters з посиланням на американських високопосадовців, очікується, що в пʼятницю США оголосять новий пакет озброєнь для України, який може включати й касетні боєприпаси.
Ця нищівна зброя заборонена до виробництва і використання окремою угодою, ратифікованою понад 120 країнами світу, проте, згідно з повідомленнями українського уряду та неурядових організацій, її не раз застосовувала Росія проти України. США, Україна та Росія не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів.
Наприкінці червня американські законодавці з Гельсінської групи просили президента Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у США і не використані за часів Холодної війни.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс 6-го липня під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна.
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