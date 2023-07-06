Human Rights Watch закликав Україну та Росію припинити використання касетних бомб. Що кажуть у Києві і Вашингтоні?

За даними свіжого розслідування правозахисної організації Human Rights Watch, збройні сили України використовують, а військові Росії масово використовують касетні бомби, від яких гинуть цивільні.

HRW стверджує, що її представники поспілкувались з мешканцями нещодавно звільнених територій на Харківщині. Ті розповіли, що бачили, як касетні боєприпаси детонували біля їхніх будинків. Зокрема, під час звільнення Ізюма, за даними організації, від таких боєприпасів, які використовувалися ЗСУ, загинуло щонайменше 8 цивільних та 15 покалічило.

З боку Росії, за даними Human Rights Watch, найкривавішою була атака по Краматорську у квітні минулого року. Тоді балістична ракета Точка-У, нашпигована касетними боєприпасами, вбила 58 людей, понад ста було поранено.

Довідка

Касетні боєприпаси - це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять до кількох сотень дрібних.

Після запуску касетна бомба або ракета гальмує у заданій точці та розкидає мініснаряди по великій площі. Це дозволяє одній бомбі-носію знищити безліч цілей замість однієї.

Часто такі снаряди не розриваються одразу, а лише через кілька місяців чи навіть років.

HRW закликала обидві сторони припинити використання таких снарядів та не намагатись їх отримати на майбутнє. Сполучені Штати, як вважають представники правозахисної організації, не мають передавати такі боєприпаси Україні.

Використання кластерних бомб у районах, де живуть цивільні, заборонено Міжнародною конвенцією про касетні боєприпаси, хоча ані Україна, ані Росія та США до цієї угоди не приєднались.

Тим часом в Офісі президента України розкритикували заклики Human Rights Watch. Ось, що написав у своєму Твіттері радник голови ОП Михайло Подоляк:

«Лише вдумайтесь: абсолютно божевільні російські головорізи вторгаються в Україну, розв’язуючи жорстоку війну геноцидного типу, вбиваючи цивільне населення, влаштовуючи публічні страти, ґвалтуючи жінок, викрадаючи дітей, атакуючи великі міста крилатими ракетами… Водночас поруч стоїть «правозахисна організація» із записником і звинувачує… український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року і Будапештського меморандуму”.

Подоляк вказав, що представники організації лобіюють, наприклад, не виключення Росії з ООН, а за зрив надання зброї Україні і припустив, що розповсюдження російської агентури “остаточно знищило моральні імперативи”.

У четвер, 7 липня, в Пентагоні підтвердили, що розглядають питання надання Україні касетних боєприпасів.

“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. Я не буду вдаватись у подробиці цих дискусій, але можу сказати, що ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

Він підкреслив, що ті варіанти касетних боєприпасів, які розглядають для передачі Україні, “не включають старі варіанти із смертністю вище ніж 2,35%”.

За інформацією видання Reuters з посиланням на американських високопосадовців, очікується, що в п'ятницю США оголосять новий пакет озброєнь для України, який може включати і касетні боєприпаси.

Наприкінці червня американські законодавці з Гельсінської групи просили президента Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у США і не використані за часів Холодної війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс 6-го липня під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна.