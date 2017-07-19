Прем’єр-міністр Іраку визнав, що в Мосулі були випадки порушення прав людини

Прем’єр-міністр Іраку Гейдар аль-Абаді визнав, що в боях за звільнення Мосула від бойовиків «Ісламської держави» іракські війська були причетні до порушення прав людини, але додав, що це були «окремі акти» та що порушники будуть покарані.

Абаді зробив таку заяву після того, як у соціальних мережах з’явился відеозаписи, на яких видно, як солдати кидали захоплених у полон імовірних бойовиків «Ісламської держави» з високої стіни в Мосулі і опісля стріляли по тілах.

Деякі з останніх доказів з’явилися вже після того, як минулого тижня прем’єр- міністр проголосив перемогу в Мосулі. На одному з відео показано, як солдат стріляє в неозброєного чоловіка, який стоїть на колінах.

Прем’єр-міністр зробив заяву після того, як організація Human Rights Watch заявила, що міжнародні спостерігачі знайшли місце страт у західному районі Мосула та отримала інші докази, на яких видно іракських солдатів, як вони без причини застрелили людей, які втекли з міста наприкінці боїв за звільнення Мосула.

Ці дані були включені до звіту, який вимагає від іракського уряду провести слідство в справі вбивств, тортур та інших воєнних злочинів силами безпеки та привести їх до відповідальності.

Правозахисна організація заявила в середу, що прем’єр-міністр аль-Абаді не провів слідства в справі злочинів, як обіцяв, і не віддав солдатів під суд.

«Він ігнорує масу доказів про те, що його солдати вчинили огидні воєнні злочини у тому місті, яке він обіцяв звільнити», заявила директор близькосхідного і африканского відділення правозахисної організації HRW Сара Ліа Вітсон.

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