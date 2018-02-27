«Гуманітарна пауза» між повстанцями і сирійськими військами не виконується

У вівторок стала чинною оголошена російськими і сирійськими силами «гуманітарна пауза» в районі Дамаска. Вони також встановили коридор, щоб дозволити цивільному населенню залишити контрольований повстанцями анклав. Проте протягом п’яти годин з часу оголошення «гуманітарної паузи» ніхто з цивільних не залишив анклаву, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Коротке затишшя у боях дало приблизно 400 тисячам мешканців оточеного анклаву Східна Гута перерву після інтенсивних атак сирійських військ.

Представники ООН і робітники гуманітарних організацій піддають критиці одностороннє рішення, яке не дає можливості надання медичної допомоги потребуючим. Мешканці анклаву побоюються долі Алеппо, де росіяни також оголосили припинення бойових операцій, даючи можливість мешканцям залишити місто, а бійцям скласти зброю. В результаті Алеппо повністю перейшло під урядовий контроль.

Російське агентство новин ТАРС повідомило про встановлення гуманітарного коридору під контролем сирійських військ. Однак не було повідомлень про охочих скористатися цим коридором, зокрема, що повідомляється про його обстріл з боку сирійських сил.

Як повідомив глава організації Syrian Observatory for Human Rights Рамі Абдуррахман, на анклав впало щонайменше п’ять снарядів. Російський генерал Віктор Панков заявив агентству ТАРС, що мешканці не можуть залишити анклаву з приводу артилерійського обстрілу. Мешканці та працівники гуманітарних організацій підкреслюють що односторонні «гуманітарні паузи» ненадійні, їх не контролюють міжнародні спрстерігачі і на них немає згоди всіх суперницьких сторін.

На брифінгу в ООН у Женеві повідомлено про тривалі сутички в анклаві Східна Гута і що це унеможливлює медичну евакуацію і надання допомоги потерпілим.

Як повідомляє агентство Associated Press, прийнята Радою Безпеки ООН резолюція про 30-денне припишення вогню в Сирії не виконуєтьсяч в Сіхдній Гуті, де протягом минулого тижня загинуло понад 500 людей. Лише в понеділок від повітряних ударів у артилерійського обстрілу там загинули щонайменше 34 особи.

Представник найбільшого в анклаві повстанського угруповання Армія ісламу Абу Аммар Далван заявив, що мешканці Східної Гути вирішили залишитися на місці, хоча вони могли вийти з оточення. Вони хочуть, щоб міжнародна громадськість гарантувала, що їх не будуть обстрілювати сирійські урядові війська.

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