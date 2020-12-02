Угорщина знову намагається залучити НАТО до суперечки з Україною щодо угорської меншини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вдався до нових гострих заяв на адресу України, стверджуючи, що Київ утискає представників угорської етнічної меншини в Україні.

Петер Сійярто сказав, що у вівторок на відео-нараді міністрів закордонних справ країн НАТО він закликав колег «до солідарності» у зв’язку з тим, що він назвав «випадком, коли країна, що не є членом НАТО, чинить напад на національну меншину, що належить до країни - члена НАТО».

Це пролунало у зверненні міністра угорською мовою у Facebook.

Прес-служба НАТО відмовилася коментувати заяви угорського урядовця.

Досі представники НАТО і Європейського Союзу уникали залучення до цих угорсько-українських суперечок, заявляючи, що такі питання повинні вирішуватися на двосторонньому рівні.

Угорщину також закликали не використовувати блокування співпраці тих організацій з Україною у якості важеля тиску Будапешта на Київ.

Приводом для чергового кола напруженості двох країн стали скарги Угорського культурного об’єднання в Закарпатті на обшуки у будівлі організації та у помешканні її керівника, які провела Служба безпеки України (СБУ).

СБУ заявила, що перевіряє «інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету».

«Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради», - сказано в офіційній заяві служби безпеки.

Угорський міністр назвав дії української влади «неприйнятними у 21-му сторіччі».

Загострення риторики між Угорщиною та Україною відбулося попри те, що на початку листопада український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив про домовленість з Петером Сійярто «перегорнути проблему сторінку у відносинах і перейти до конструктивного діалогу».

У Закарпатській області України поблизу кордону з Угорщиною мешкають приблизно 150 000 етнічних угорців.

Уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана проголосив важливим аспектом своєї діяльності захист чисельних громад етнічних угорців у сусідніх країнах: Румунії, Словаччині, Сербії, та в Україні.

Петер Сійярто наполягав, що Угорщина не вважає свою взаємодію з угорськими громадами в інших державах втручанням у внутрішні справи тих держав.

Україна засуджувала низку кроків Угорщини, зокрема видавання угорських паспортів українським громадянам у Закарпатті і виступи угорських урядовців на підтримку ідеї автономних прав для етнічних угорців у регіоні.

Київ нещодавно протестував проти того, що було названо неприпустимою агітацією іноземців - угорських посадовців на минулих виборах місцевих органів влади Закарпатської області.

Угорщина активно заперечувала проти нового закону про освіту в Україні, схваленого 2017 року, що передбачає розширення вивчення української мови в українських державних школах, зокрема в тих, де навчання частково здійснюється мовами меншин.

Український уряд стверджував, що покращення викладання українською для етнічних меншин потрібне, щоб усі українські громадяни мали можливість на достатньому рівні володіти державною українською мовою.

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