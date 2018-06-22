Парламент Угорщини схвалив законопроект, який скерований проти мігрантів

Законопроект не лише робить майже неможливим пошук притулку в Угорщині, але також вважає злочином допомогу мігрантам і біженцям.

Якщо законопроект буде підписаний президентом Угорщини Яношем Адером, починаючи з першого липня, працівники правозахисних організацій і громадські активісти можуть бути переслідувані і ув’язнені на термін до одного року за надання послуг, порад і підтримки мігрантам та біженцям.

Як пише дослідник і правозахисник Тодор Ґардош, президент Адер повинен накласти вето на законопроект і зневажливе ставлення Угорщини до Європейського Союзу і міжнародних законів про біженців. В іншому випадку ряд легітимних дій, включно з моніторингом кордону, а також виготовленням і поширенням інформації може вести до кримінального переслідування.

Хоча угорський уряд твердить, що законопроект має на меті забезпечити кордон і запобігти контрабанді, насправді його метою є змусити до мовчання критиків жалюгідного ставлення до шукачів притулку і покарання тих, хто висловлює з ними солідарність.

Закон заборонятиме більшості мігрантів у пошуках захисту в Угорщині. Шукачі притулку, які прибувають до Угорщини через країни, де їх не переслідували, не матимуть права на захист. Це означає, наприклад, що сирійцям, які первісно втекли до сусідніх країн, скажімо, Туреччини, і опісля подорожували до Угорщини, автоматично буде відмовлено у захисті. Це суперечить міжнародному праву шукати притулку.

Угорщина ігнорує заклики верховного комісара ООН з прав людини і Венеційської комісії.

Правозахисник Тодор Ґардош вважає, що Європейська комісія повинна застосувати проти Угорщини передбачені заходи, а Європейський парламент положення статті сьомої договору і тимчасово позбавити її голосу за ігнорування європейських цінностей.

Дивіться також: Ситуація на Донбасі найімовірніше лишатиметься без змін принаймні до весни наступного року – експерт

​