Гантер Байден визнає себе винним у несплаті податків і порушеннях під час купівлі зброї

Син президента США Джо Байдена Гантер Байден досяг угоди з Міністерством юстиції про визнання винним за трьома обвинуваченнями щодо федеральних податків й обігу вогнепальної зброї відповідно до угоди, за якою його навряд чи посадять у в'язницю.

Відповідно до судової заяви у вівторок, 53-річний старший син президента, який довгий час страждав від наркозалежності і був у центрі уваги розслідувань щодо його закордонних ділових операцій, визнає себе винним у двох податкових проступках за невчасну сплату своїх податків за 2017 та 2018 роки та погодиться на випробувальний термін.

Крім того, у судовій заяві йдеться, що Міністерство юстиції висуне звинувачення Байдену, але погодиться не переслідувати його у зв’язку з купівлею пістолета в 2018 році, коли він вживав наркотики, хоча в документі про покупку він стверджував, що не вживає наркотиків. Угода передбачає, що Байден не вживатиме наркотиків протягом двох років і погодиться більше ніколи не мати вогнепальної зброї.

Угоду протягом кількох місяців укладали адвокат Гантера Байдена Крістофер Кларк та Девід Вайсс, генеральний прокурор США східного штату Делавер, якого призначив колишній президент Дональд Трамп, але після поразки Трампа у 2020 році його залучили для ведення цієї політично делікатної справи.

У заяві Кларк сказав: "З оголошенням двох угод між моїм клієнтом Гантером Байденом і прокуратурою Сполучених Штатів в окрузі Делавер, я розумію, що п’ятирічне розслідування щодо Гантера завершується".

"Я знаю, що Гантер вважає, що важливо взяти на себе відповідальність за ці помилки, які він зробив під час періоду потрясінь і залежності у своєму житті. Він з нетерпінням чекає продовження свого одужання та руху вперед", - додано у заяві.

Угоду ще має схвалити федеральний суддя. Очікується, що Гантер Байден незабаром постане перед федеральним судом штату Делавер, де живе сім’я Байденів, коли вони не перебувають у Вашингтоні, і визнає себе винним у несплаті податків. Якщо не буде ускладнень в останній момент, його навряд чи посадять у в’язницю.

"Президент і перша леді люблять свого сина і підтримують його, поки він продовжує налагоджувати своє життя. Ми матимемо подальших коментарів", - заявив речник Білого дому Іан Семс.

Трамп і республіканці в Палаті представників давно намагалися пов’язати закордонні бізнес-угоди Гантера Байдена в Україні та Китаї з можливими фінансовими правопорушеннями сім’ї Байденів.

Конгресмен-республіканець Джеймс Комер, який очолював розслідування щодо фінансів родини Байденів, виступив проти угоди про визнання провини.

"Гантер Байден легко відбувся (getting away with a slap on the wrist - ред.), коли наглядовий комітет Палати представників виявляє все більше доказів, які показують, що Байдени брали участь у корупції, зловживанні впливом і, можливо, хабарництві", — сказав він.

Республіканці стверджують, що Гантер Байден міг укласти прибуткові закордонні ділові угоди лише завдяки тому, що на той момент його батько був віце-президентом.