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Податкова справа Гантера Байдена. Детально
Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, планував визнати себе винним за звинуваченнями в ухиленні від оподаткування, але після того, як федеральний суддя піддала сумніву умови угоди, яку його адвокати досягли з прокуратурою, молодший Байден змінив рішення і відмовився визнавати свою провину.
Гантер Байден прибув до федерального суду у східному місті США Вілмінгтон, штат Делавер, щоб визнати себе винним за звинуваченнями в несплаті податків на 100 000 доларів США у 2017 та 2018 роках із доходу понад 1,5 мільйона доларів США за обидва роки, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Ймовірно, ця угода позбавила б його тюремного терміну.
Але суддя США Меріеллен Норейка відмовилася прийняти угоду. Вона поставила під сумнів умови угоди, яку його адвокати уклали з прокуратурою, зокрема щодо загального імунітету від майбутнього судового переслідування в рамках інших розслідувань, включаючи закордонні ділові угоди Гантера Байдена, які, як стверджують республіканці, приносили фінансову вигоду його батькові до того, як він був обраний президентом.
Адвокати Гантера Байдена швидко провели перемовини з прокурорами в залі суду і, здавалося, досягли нової угоди, яка охоплює податкові питання Гантера Байдена з 2014 по 2019 рік, визнали вживання кокаїну та володіння зброєю, погодившись, що це не дає йому імунітету від будь-якого іншого потенційного переслідування.
Але ця домовленість також не спрацювала і Гантер Байден не визнав себе винним у податкових звинуваченнях. Норейка призупинила розгляд справи, але сказала, що вона може пізніше затвердити угоду між адвокатами Гантера Байдена та прокурорами, коли буде рішення щодо формулювань угоди.
Умови початкової угоди про визнання провини у зв’язку з обвинуваченнями в тому, що він не сплатив податки в 2017 і 2018 роках, досягнутої між адвокатами Гантера Байдена та федеральним прокурором, оголосили минулого місяця.
Але Норейка мала їх затвердити. У більшості випадків американські судді приймають угоди про визнання провини, укладені заздалегідь між прокурорами та адвокатами захисту, але не завжди, і судді мають право переглядати умови та винести власний вирок.
Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, намагалися змусити Норейку відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації його батька.
Однак початкову угоду про визнання провини погодив федеральний прокурор Девід Вайс у рідному для Байденів штаті Делавер. Вайса призначив колишній президент США Дональд Трамп, нині провідний кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У вівторок законодавці-республіканці подали Норейці, яку також призначив Трамп, заяву, яка включала нещодавні свідчення в Конгресі від двох федеральних агентів зі збору податків, які стверджували, що посадовці Служби внутрішніх доходів і Департаменту юстиції США були поблажливими до Гантера Байдена при врегулюванні податкових звинувачень проти нього.
Гантер Байден, який раніше був наркозалежним, брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, про які республіканці стверджували, маючи мало доказів, що він використовував для перерахування мільйонів доларів своєму батькові після закінчення терміну його віце-президентства в 2017 році та до того, як він балотувався на пост президента в 2020 році.
Президент Байден висміяв ці звинувачення, нещодавно сказавши: «Де гроші?» або просто відмовлявся відповідати на запитання журналістів щодо звинувачень республіканців.
Спікер Палати представників Кевін Маккарті у вівторок припустив, що республіканська більшість у Палаті представників може розпочати розслідування щодо імпічменту президента Байдена за звинуваченнями щодо його сина та щодо того, чи президент отримав фінансову вигоду.
Гантер Байден, який публічно розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом і вживанням креку, також був звинувачений в окремій справі про зберігання вогнепальної зброї. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди, наприклад ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю.
В статті використано матеріали Associated Press і Reuters.
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- Голос Америки
Ллойд Остін: Україна ще має багато доступних варіантів у контрнаступі
"Україна добре навчена і добре підготована для успіху", - заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін, коментуючи український контрнаступ. Він наголосив, що Збройні сили України "мають значну бойову міць" і. як очікується, продовжать тиск на полі бою.
Такими оцінками Остін поділився з пресою під час свого візиту до Папуа Нової Гвінеї в четвер.
Остін додав, що Україна має ще "багато доступних варіантів" у контрнаступі і наголосив на тому, що Збройні сили України цілеспрямовано "зберігали людські ресурси та обладнання".
"Гадаю, можна очікувати, що вони продовжать тиск", - сказав Остін, але застеріг від очікувань швидкого успіху. "Ми завжди повторюємо, що це буде важка і тривала боротьба", - каже посадовець.
Те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалось минулого тижня визнав президент України Володимир Зеленський.
Україна планувала почати контрнаступ для звільнення окупованих Росією територій ще навесні, але цього не вдалось зробити через брак боєприпасів і техніки, що дало Росії можливість замінувати території, розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN.
"У нас не вистачало боєприпасів і озброєнь, і не вистачало бригад, належним чином навчених цій зброї, тим паче, що навчальні місії проходили за межами України. Але все-таки ми почали. І це важливо, – сказав Зеленський. - І оскільки ми почали це трохи пізніше, можна сказати, що це дало Росії час для мінування всіх наших земель і будівництва кількох ліній оборони... Через це нижчий темп наших контрнаступальних дій", – сказав він.
Зеленський пояснив, що Україна не хоче втрачати життя військовослужбовців та техніку: "Так, я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні… цієї перемоги. Тому не кидаймо людей під танки буквально. Плануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики, наша розвідка".
Костін назвав "історичним кроком" повідомлення, що США нададуть МКС дані про воєнні злочини Росії
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що рішення США ділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами воєнних злочинів Росії є «ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії».
«Щиро вдячний генеральному прокурору Мерріку Гарланду та всім колегам з Мін’юсту США за підтримку в нашій боротьбі за справедливість… Сподіваюся, що наша трансатлантична співпраця — між Україною, Міністерством юстиції США та Офісом прокурора МКС Каріма Хана – триватиме й надалі, торуючи шлях до ухвалення нових історичних рішень», – написав Костін у Twitter.
Напередодні газета New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників повідомила, що президент США Джо Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в збиранні свідчень російських воєнних злочинів в Україні.
Як пише видання, досі США, які не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду, відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду, що може в теорії дозволити суду переслідувати і американських військових.
Як стало відомо газеті, голова Пентагону Ллойд Остін був проти цього рішення президента в той час, як держсекретар Ентоні Блінкен і багато чільних законодавців виступали за допомогу суду в розслідуванні.
Вважається, що американські розвідслужби, зокрема, мають детальну інформацію про те, як у російському керівництві ухвалювали рішення про обстріл української цивільної інфраструктури і насильницьку депортацію до Росії українських дітей.
Білий дім поки що офіційно не оголосив про рішення президента і про те, як виглядатиме співпраця США з МКС. Керівники юридичного комітету Сенату демократ Річард Дурбін і демократ Ліндсі Грем привітали рішення Байдена.
«Ми маємо зробити все необхідне, щоб притягнути до відповідальності винних за звірства в Україні. Тим самим ми допоможемо нашим українським друзям і дамо ясний сигнал Путіну про те, що США не терпітимуть цих жахливих злочинів», – йдеться у заяві сенаторів.
17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової через їхню роль у незаконній депортації українських дітей.
Путін хоче замістити українське збіжжя російським для Африки
Росія скаржиться, що в саміті Росія-Африка у Петербурзі 27-28 липня беруть участь значно менше представників, ніж очікували росіяни, і російські представники пояснюють це «змінами в робочих планах» глав африканських країн, а також «тиском» західних держав.
Речник російського президента Дмитрій Пєсков заявив про те, що він назвав «огидним втручанням США, Франції та інших країн через їхні дипломатичні представництва в країнах Африки... з метою недопущення їхньої активної участі у форумі».
Пєсков при цьому не згадав, що багато країн світу обурені російською війною проти України, і навіть ті лідери, які відверто не засуджують Москву, стурбовані глобальними наслідками війни.
Напавши на Україну, Росія втратила багатьох союзників і можливості президента Путіна подорожувати світом стали обмежені.
Зокрема він був змушений відмовитися від участі в саміті держав групи БРІКС в Південноафриканській республіці наступного місяця через загрозу арешту за ордером Міжнародного кримінального суду через російські воєнні злочини в Україні.
Путін також вимушений докладати особливих зусиль у відносинах з африканськими країнами на тлі підвищення міжнародних цін на продовольство після того, як Москва односторонньо вийшла з так званої Чорноморської зернової ініціативи ООН і блокує постачання збіжжя з українських чорноморських портів.
Ціни на продовольство нижчі на майже 20% за історичний максимум у березні 2022 р. після початку війни в Україні. Ця тенденція була підтримана зусиллями Чорноморської ініціативи.
Організатори форуму Росія-Африка ще не подають повних даних про учасників, але агенція Reuters повідомляє, що з 49 очікуваних африканських делегацій лише 17 будуть очолювані главами держав, а це набагато менше у порівнянні з подібним минулим форумом 2019 року, коли в Росію приїздили 45 найвищих африканських делегацій.
Очікують, що російський президент обіцятиме африканським країнам домовлятися про співробітництво, зокрема щодо інвестицій і торгівлі, наприклад постачання нафти, збіжжя, мінеральних добрив для сільського господарства.
Напередодні саміту Владімір Путін в спеціальній публікації про співпрацю Росії з Африкою спробував виправдовувати односторонній вихід з Чорноморської зернової ініціативи, стверджуючи, що збіжжя з України, буцімто, йшло не до бідних країн, а переважно в багаті західні держави.
Путін заявив, що Москва хоче замістити українське збіжжя, продаючи, або, навіть, надаючи безкоштовно, своє зерно, сподіваючись на рекордно високий врожай в Росії цього року.
Росія також звинувачує США, ЄС та інші держави у тому, що експорту російського продовольства й добрив заважають міжнародні санкції, але західні держави наголошують, що принципово не накладали жодних санкцій на продовольство.
ООН спростовує Путіна
Дані Організації Об'єднаних Націй суперечать російським твердженням про те, що найбільшу вигоду від збіжжя з України в межах Чорноморської зернової ініціативи отримали заможні країни.
Конференція щодо торгівлі і розвитку ООН повідомляє, що станом на 17 липня, коли Москва торпедувала домовленість, в межах Чорноморської зернової ініціативи було вивезено загалом 32 900 000 тонн збіжжя і підкреслює, що «найбільшу частку експорту продовольства отримали країни що розвиваються».
«Пшениця та кукурудза є одними з найбільш використовуваних харчових продуктів у світі. Багато країн, що розвиваються, і найменш розвинені країни покладаються на це зерно, щоб забезпечити доступну їжу для свого населення. Завдяки Ініціативі вдалося відновити експорт цих життєво важливих зернових з України та досягти світових ринків. Експорт пшениці йшов переважно до країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн, що становить 64% загальних вантажів пшениці», - каже Організація Об'єднаних Націй.
ООН також вказує, що Чорноморська зернова ініціатива очевидно сприяла зниженню загальносвітових цін на харчі на майже 20% у порівнянні з найвищим рівнем, зафіксованим у березні 2022 року після лютневого російського вторгнення в Україну.
Організація об’єднаних націй застерігає, що міжнародні ціни на продовольство залишаються високими у порівнянні з рівнями до пандемії КОВІД.
«Ціни харчів у квітні 2023 р. були на 43% вищі за середні рівні упродовж минулих двох десятиріч. Більше того, стурбованість щодо стабільності цін на продовольство у майбутньому зберігається, бо на них можуть впливати кліматичні чинники, перебої на ринках, експортні обмеження, високі ціни на енергію, а також послаблення світового попиту на харчі», - застерігає ООН.
Чи стане експорт українського зерна головним випробуванням європейської солідарності? Відео
В умовах блокади українських портів, яку Росія посилила після виходу з Чорноморської ініціативи, головним шляхом для українського експорту стало транспортування через сусідні держави ЄС. Це так звані "шляхи солідарності".
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