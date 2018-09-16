Чи стали урагани сильнішими через глобальне потепління?

У США станом на ранок 16 вересня повідомили про загибель 13 осіб внаслідок урагану Флоренс, що залив частину східного узбережжя.

Тим часом страшної сили тайфун спустошував Філіппіни і рухався до Гонконгу, та ще три тропічні циклони були зареєстровані у західній півкулі і один виглядав непевно у районі Південно Східної Азії.

Фахівці кажуть, що деякі з цих явищ пов’язані з глобалнимим змінами клімату, але щодо інших вони менш впевнені.

Така велика кількість одночасних штормів незвичайна, але прецеденти бували.

“Хоча ця активність дуже висока, таке у минулому траплялося неодноразово”, - сказав метеоролог Джоел Клайн з Національної океанічної і атмосферної адміністрації (НОАА).

На середину вересня припадає найвища активність ураганів в Атлантиці. Одночасна поява штормів у обидвох півкулях найбільш ймовірна саме у цю пору року каже Клайн.

Потужніші шторми з дрібкою солі

Науковці не стверджують, що кліматичні зміни обов’язково призводять до більшої кількості ураганів.

“Чимало досліджень показують назагал менше штормів”, - каже дослідник клімату в НОАА Том Кнутсон.

“Але вони часто вказують, що моделювання виявляє штроми трохи вищої потужності та більшу кількість ураганів категорій 4 і 5”, - розповідає Кнутсон.

Ураган Флоренс досяг суходолу у вигляді категорії 1, але на початку тижня мав категорію 4.

Кнутсон та інші фахівці застерігають, що будь-які висновки, у яких кліматичні зміни та урагани пов'язують, треба сприймати з сумнівами.

“Часовий відрізок, за який ми маємо метеорологічні дані, надто короткий, щоб робити висновки у таких справах”, - каже дослідник атмосфери в університеті Маямі Брайан Макнолді.

У той час як записи рівнів температури у деяких частинах світу сягають у давнину на понад 100 років, повні дані про урагани реєструються лише з 1980-х років, коли почали використовувати космічні супутники.

Велетенські зливи

Але науковці майже впевнені, що зміни клімату призводять до більшої ймовірності великих опадів.

Глобальне потепління підвищило температуру води в океанах, що означає більше випаровування вологи в атмосферу. Також тепле повітря може нести у собі більше води.

Очікують, що ураган Флоренс у деякі місця принесе понад метр опадів. Результатом цього будуть повені, які Національна метеорологічна служба називає загрозою для життя.

Одна з груп дослідників дійшла висновку, що половина вологи, яку урагани приносять у наймокріші регіони, є наслідком кліматичних змін, спричинених діяльністю людства.

Кнутсон погоджується з такою можливістю назагал, але не береться гарантувати точність цифр.

“Ми ще не можемо точно стверджувати, що зафіксували таке збільшення рівня опадів під час цього урагану”, -сказав він.

Він вказує на попередні дослідження, згідно з якими наслідком кліматичних змін було збільшення на 15-20% руйнівних опадів під час урагану Гарві, що вразив Техас минулого року.

Щоправда ці дослідження брали до уваги усі опади, а не лише ті, які приносять урагани, зауважує Кнутсон.

Міжурядовий орган ООН, який вивчає кліматичні зміни, стверджує, що про пов'язаність змін клімату з надмірними опадами можна говорити з “середнім рівнем впевненості”.

Одне з досліджень дає підстави вважати, що причиною більш руйнівних ураганів може бути те, що вони рухаються повільніше.

Але це може бути не обов'язково пов'язано зі змінами клімату.

“Я вважаю, що нам ще рано робити висновки стосовно останніх випадків”, - каже Кнутсон.

Підняття рівня води в океанах

Найбільш впевнено науковці сходяться на думці про підвищення рівня світових океанів.

Згідно зі звітом ООН підвищення рівня морської води на три чверті спричинене кліматичними змінами.

“Оскільки людство спричинило підвищення рівня води в океанах, тоді і всі решта чинників сприяють посиленню штормів”, - каже Кнутсон.

Це також означає більше ерозії і більш руйнівні наслідки глибше на суходолі.

Ми ще не знаємо, чи урагани цього року будуть рекордними. Хоча зараз море виглядає загрозливим, ми не можемо передбачити, що буде далі.

У Тихому океані цього року розвивається Ель Ніньйо, що зазвичай пригнічує активність ураганів в Атлантиці.

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