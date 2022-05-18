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США

Як волонтери в Нью-Йорку надають юридичну допомогу українцям. Відео

Як волонтери в Нью-Йорку надають юридичну допомогу українцям. Відео
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Як волонтери в Нью-Йорку надають юридичну допомогу українцям. Відео

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Тисячі українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, місцем свого тимчасового перебування обрали Сполучені Штати. Влада США запровадила дві програми, одна з яких надання статусу спеціального захисту. Він дозволяє бути на території країни півтора року, а головне – працювати.

Аби допомогти українцям з документами та процедурою подачі, волонтери в Нью-Йорку організовують спеціальні юридичні клініки. Деталі – в сюжеті Ірини Соломко.

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