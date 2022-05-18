Як волонтери в Нью-Йорку надають юридичну допомогу українцям. Відео

Тисячі українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, місцем свого тимчасового перебування обрали Сполучені Штати. Влада США запровадила дві програми, одна з яких надання статусу спеціального захисту. Він дозволяє бути на території країни півтора року, а головне – працювати.