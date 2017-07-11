Інформації на підтвердження загибелі лідера ІДІЛ у нас немає - Пентагон

Про загибель Абу Бакра аль-Багдаді повідомила у вівторок сирійська правозахисна організація



Представники Пентагону заявили, що у них немає інформації, яка б підтвердила повідомлення про загибель лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.



«Ми не можемо підтвердити ці повідомлення, але сподіваємося, що це правда, - йдеться в заяві очолюваної США міжнародної коаліції, яка була розповсюджена електронною поштою. - Ми сильно рекомендуємо ІДІЛ розробити чіткий порядок наступності, він їм знадобиться».



Базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що у неї є інформація, що підтверджує загибель лідера «Ісламської держави».



«Ми дізналися про це сьогодні, але не знаємо, коли він помер і яка причини його смерті», - повідомив директор організації Рамі Абдель Рахман агентству AFP.



46-річний Багдаді не з'являвся на людях з 2014 року, коли він виступив в мечеті Мосула аль-Нурі, проголосивши ісламський «халіфат» на контрольованих угрупованням територіях в Іраку і Сирії. З тих пір, як він став відомим, неодноразово з'являлися помилкові повідомлення про його загибель або поранення.



Бойовики ІДІЛ підірвали історичну мечеть в Мосулі і її головний мінарет в кінці минулого місяця, опинившись під тиском іракських військ.



Прем'єр-міністр Іраку Гайдер Абаді в понеділок офіційно проголосив перемогу над ІДІЛ у Мосулі.

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