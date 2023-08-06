"Надзвичайно чесна, відкрита розмова". Єрмак про переговори у Саудівській Аравії

На міжнародних переговорах у саудівській Джидді щодо України було представлено понад 40 держав, що "свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру", - заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", – цитує Єрмака прес-служба офісу.

Як підкреслює Reuters, Саудівській Аравії вдалось скликати ширшу групу країн, ніж раніше були присутні під час схожих переговорів у Данії. Зокрема, організатори долучили три з п'яти країн БРІКС (Бразилію, Індію та Південну Африку), а також інші країни Глобального півдня, як-то Індонезія, Замбія та Єгипет.

До Джидди приїхав зокрема і представник Китаю, адже Ер-Ріяд використав свої відносини з Пекіном і постійні зв’язки як із Москвою, так і з Києвом, відзначає агенція. Але при цьому, на думку оглядачів, участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про кардинальний розворот у підтримці Москви.

The Guardian пише, джерело в українській делегації повідомило, що пропозиції Києва щодо миру підтримали декілька країн. При цьому європейське джерело повідомило, що Китай у перемовинах "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на такому рівні".

За даними видання, було домовлено про те, що будуть створені робочі групи для розробки деталей ключових тем, які є основними у формулі миру з 10 пунктів президента Володимира Зеленського, тоді як паралельна група послів продовжить технічну роботу над цими питаннями. Робочі групи досліджуватимуть рішення щодо глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги, звільнення військовополонених і викрадених дітей, які потім "будуть використані в майбутній роботі цієї групи на рівні радника з національної безпеки", цитує джерело Guardian.

Водночас учасники зустрічі не планували робити спільну заяву. Нагадаємо, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі розповів Українській службі Голосу Америки, що головним завданням саміту щодо України у Саудівській Аравії було представити міжнародній спільноті формулу миру Зеленського. Кірбі пояснив: "Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати (intangible deliverables), йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру".

У Кремлі, представників якого на форум у Джидді не запросили, заявили, що "зусилля Заходу мобілізувати Глобальний південь на підтримку формули Зеленського приречені на провал".

Раніше Кірбі заявив, що сподівається, що стежачи за самітом, росіяни побачать, що "дедалі більше країн світу усвідомлюють, що те, що робить президент Росії Володимир Путін, - це незаконно, не спровоковано та у цілковитому порушенні Статуту ООН", і "усвідомлять, що все більше і більше країн починають відзначати, зокрема щодо зернової угоди, що безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом (в інших країнах - ред.), це погіршує наявну ситуацію із голодом в багатьох країнах і додає невизначеності до продовольчої ситуації на Глобальному Півдні".