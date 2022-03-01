Європарламент визнає європейську перспективу України, Зеленський і Кулеба закликають ЄС і НАТО зробити все можливе, щоб допомогти Україні

Європейський парламент визнає європейську перспективу України, заявила 1 лютого президентка парламенту Роберта Мецола, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Як чітко зазначено в нашій резолюції, ми вітаємо, пане президенте, заявку України на статус кандидата і ми працюємо над цією метою. Ми маємо зустріти майбутнє разом", – йдеться в її промові.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Володимир Зеленський, звертаючись до Європейського Союзу, назвав російську війну в Україну трагедією і наголосив, що українці вимушені воювати тому, що хочуть жити вільно і мирно - відповідно до європейських ідеалів.

Звернення Зеленського транслювали в залі Європейського парламенту, де сиділи депутати і всі керівники ЄС. Він закликав європейців "довести, що ви з нами" - робити усе можливе, щоб зупинити війну і офіційно назвати Україну кандидатом на вступ в Європейський Союз.

"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу, - написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. - Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке."

Як повідомляє Reuters, Кулеба також розповів журналістам, що Київ веде переговори із союзниками на Захожді про те, як підтримати українську повітряну оборону. Відповідаючи на запитання, чи він вважає, що НАТО має оголосити повітряний простір над Україною безпілотною зоною, він сказав: "Все, чим вони можуть нам допомогти зараз - це краще, ніж опинитись перед [президентом Росії] Путіним пізніше. [...] Не треба боятись, що НАТО втягнеться до війни проти Росії через Україну. Якщо Росія переможе - ви наступні".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, печниця Білого дому повторила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпілотною зоною. Це означало б залучення американських військ, тоді як президент Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що не надсилатиме війська США для ведення війни з Росією, сказала вона.

"Для створення забороненої для польотів зони потрібне розгортання збройних сил США для забезпечення її дотримання, що буде потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, частиною чого ми не хочемо бути", – пояснила Псакі.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є "демілітаризація і денацифікація України".

У вівторок російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на джерела в уряді РФ повідомила, що 2 березня відбудеться другий раунд перемовин між Україною та Росією. Перший раунд переговорів відбувся у понеділок 28 лютого і не приніс відчутних результатів.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", ТАСС, Reuters