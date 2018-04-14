Ілон Маск пояснив чому він все ще спить на підлозі заводу Tesla

Складні, наповнені стресом і болем - так Ілон Маск описав свої останні декілька місяців. В інтерв’ю CBS він сказав, що не весело спати на підлозі на заводі, однак, на його думку, це - необхідно, повідомляє видання Entrepreneur.

"У мене немає часу піти додому і прийняти душ, - пояснив Маск, - я не вважаю, що, коли люди важко працюють, керівник може піти у відпустку".

Він зауважив, що попри затримки з виробництвом третьої моделі Tesla, він та його команда мусять доставити кожному покупцеві машину. Однак, на це може піти на шість чи дев’ять місяців більше, ніж очікувалось. Він прокоментував випадки скасування замовлень так: "це в основному через те, як ви знаєте, що людям потрібна машина, а ми її не надали".

Маск також підтримав необхідність регулювання сфери штучного інтелекту в коментарі стосовно нещодавніх дводенних свідчень засновника та керівника Facebook Марка Цукерберґа в Конгресі.

"Вважаю, що певне регулювання сфери штучного інтелекту потрібне. Вважаю, потрібно регулювати соціальні медіа там, де вони шкодять загальному благу, - зазначив Маск, - не можливо, щоб несправжні новини поширювались, це - безглуздо. Не можна мати більше несправжніх новин, аніж справжніх. Це дозволяє безконтрольно вводити громадськість в оману. Це - безглуздо".

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