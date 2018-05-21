Україна, ймовірно, потребуватиме нової підтримки МВФ найближчими роками – IIF

Україна, ймовірно, потребуватиме нової програми допомоги МВФ у найближчі роки, щоб заповнити прогалину у своєму фінансуванні на суму до 5,5 мільярда доларів за рік, застерігає Інститут міжнародних фінансів (IIF).

Україна сподівається отримати давноочікуваний транш на суму 1,9 мільярда доларів з поточного пакету МВФ протягом наступних трьох-шести місяців, однак новий аналіз, зроблений вашингтонським Інститутом міжнародних фінансів у понеділок, накреслив нестабільну довгострокову картину країни.

Реальний експорт зараз приблизно наполовину дорівнює рівню 2008 року, економічне зростання краще, але не захмарне – 2,5-3% на рік, а рахунки за імпорт енергії зростають разом зі світовими цінами на нафту та газ.

При тому інститут зазначає, що найбільший ризик представляють зовнішні фінанси країни. Для того, щоб Київ залишався «у комфорті» наступного року, боржникам на ринку облігацій доведеться знову перепозичати 100 відсотків своїх кредитів для країни.

Однак, якщо б ставка перепозичання залишилася на рівні 85 відсотків минулого року, уряд зіткнувся б із фінансовим дефіцитом розміром у 3 мільярди доларів та 5,5 мільярда доларів, якщо ставка знизиться до 75 відсотків.

«Якщо надходження капіталу не будуть суттєво залучені, то Україна, ймовірно, потребуватиме нової підтримки МВФ найближчими роками», щоб задовольнити свої потреби, говориться в аналізі IIF.

«Кумулятивний фінансовий дефіцит на 2019-21 роки може скласти 16,5 мільярда доларів, або 90 відсотків міжнародних резервів за сценарієм з низькою ставкою продовження кредиту».

Поточна програма МВФ в Україні повинна завершитися наступного року. До нинішнього часу країна отримала 8,4 мільярда доларів того, що спочатку передбачало 17,5 мільярда доларів допомоги.

Загальна сума короткострокової заборгованості країни скоротилася, а її резерви зросли впродовж програми більш ніж удвічі, однак за прогнозами обидві тенденції можуть обернутися в протилежну сторону ближче до кінця.

Віднині до 2021 року країна має 20 мільярдів доларів МВФ та інших боргових зобов'язань «офіційного сектору». Державні доходи також будуть стиснуті, говориться в аналізі IIF, оскільки нові газопроводи дозволяють Росії прокачувати газ навколо України, а не через неї, а це означає, що їй більше не доведеться платити транзитну плату.

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