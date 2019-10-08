Розслідування щодо імпічменту Трампа підтримують 58% американців - cоцопитування

Згідно з соціологічним опитуванням групи Schar School, яке провели на замовлення Washington Post, 58% американців підтримують розслідування у межах процедури імпічменту Дональда Трампа. При цьому 49% виступає за остаточну відставку президента. Наприкінці вересня розслідування щодо президента Трампа, за даними опитування цієї ж групи, підтримували від 37% до 41% опитаних американців.

Водночас 38% американців взагалі не підтримують початок процедури імпічменту, і ще 4% не мають сформованої думки з цього приводу.

Видання зазначає, що розслідування щодо імпічменту підтримують 3 з 10 виборців Республіканської партії, а п’ята їхня частина виступає за остаточну відставку президента. Серед виборців демократів за це виступає 8 з 10 людей.

Крім цього, на питання, чи президент Трамп дотримується адекватних стандартів етики при владі, 60% опитаних відповіли “не дотримується”, 35% сказали, що дотримується, і ще 5% не могли відповісти однозначно.

Опитування проводили з 1 по 6 жовтня по телефону. Загалом соціологічна група опитала 1007 дорослих громадян США із різних штатів. Соціологічна похибка становить 3,5%.

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