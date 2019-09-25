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Дональд Трамп може стати четвертим президентом, проти якого розпочали процедуру імпічменту. Відео

  • Голос Америки
Дональд Трамп може стати четвертим президентом, проти якого розпочали процедуру імпічменту. Відео
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Напередодні спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про те, що Конгрес розпочинає офіційне ініціювання процедури імпічменту Дональда Трампа. Дональд Трамп бурхливо відреагував на це у Твіттері: «Настільки важливий день в Організації Об'єднаних Націй, стільки роботи та стільки успіху, і демократи навмисне мали зруйнувати та зневажити її новими терміновим сміттям полювання на відьом. Погано для нашої країни!» Раніше він заявляв журналістам, що якщо демократи оголосять про початок процедури імпічменту, це лише збільшить його шанси перемоги на виборах президента у 2020 році.

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