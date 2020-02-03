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Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін. Відео

Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента представляють заключні аргументи своїх сторін. Відео
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Менеджери імпічменту Палати представників та юристи президента у понеділок представляють заключні аргументи своїх сторін у справі Дональда Трампа.

Демократи підсумовують своє обвинувачення: Президент зловживав владою, коли тиснув на Україну, аби вона оголосила розслідування, яке б дало йому політичну вигоду. А потім перешкоджав конгресу, заборонивши своїм підлеглим давати свідчення чи документи під час розслідування справи.

Адвокати Трампа кажуть - президент не зробив нічого протизаконного, а його дії не досягають рівня імпічменту.

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