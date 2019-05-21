Як західні експерти оцінили інаугураційну промову Зеленського? Атлантична рада

Володимир Зеленський продовжує дивувати – так прокоментував перші заяви і рішення нового українського президента аналітик Атлантичної Ради посол Джон Гербст. Новий президент починає свій термін, кидаючи виклик головним політичним силам Ради – відзначає він.

Аналітики, зокрема Пітер Дікенсон, втім, відзначають: якщо Зеленський атакуватиме усіх, хто був до нього, йому буде важче у майбутньому. Адже кожному політику треба мати союзників. Про це йдеться у статті Атлантичної ради «Україна має нового президента. Як він впорався у день інавгурації?» Мелинди Геринг.

«Інаугураційна промова Зеленського була барвистою, яскравою, короткою. Він визначив правильні пріоритети на короткий термін: дострокові вибори, скасування депутатського імунітету, новий виборчий закон і новий закон про незаконне збагачення», - відзначив старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Аслунд, додавши, що це «найбільш пам'ятна і послідовна інавгураційна промова в історії України».

Михайло Боцюрків, експерт з питань міжнародних відносин і колишній прес-секретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, вказав, що Зеленський правильно визначив, що в нього дуже короткий мандат довіри і що він повинен виконати певні обіцянки у перші 100 днів.

«Зеленський вказав на усі ключові питання у своєму виступі: досягнення миру на Донбасу, заклик до проведення дострокових виборів Ради, скасування імунітету від переслідування для депутатів та надання економічної допомоги мільйонам громадян», - написав він.

Правильними назвав пріоритети, наведені Зеленським, і головний редактор Kyiv Post Брайан Боннер, але зараз важливим є те, якими людьми він себе оточить, вважає він. «Україна повинна бачити, ким він оточуватиме себе – людьми з великим досвідом і репутацією, або людьми, які мають підозріле минуле або пов'язані з такими людьми. Чотири ключові призначення для мене - генеральний прокурор, начальник штабу, глава СБУ, міністр закордонних справ».

Пітер Дікінсон, співробітник Атлантичної ради та видавець журналу «Business Ukraine» додає, що закликом до дострокових виборів Зеленський здобуває прихильність електорату, але ризикує відштовхнути від себе весь політичний клас.

Україна повинна бачити, ким він оточуватиме себе – людьми з великим досвідом і репутацією, або людьми, які мають підозріле минуле.

«Це може ускладнити життя далі. Зрештою, він виявить, що не може ефективно керувати без формування політичних альянсів. Це вимагатиме набагато більш дипломатичного підходу».

Максим Еріставі, нерезидент Атлантичної Ради та український журналіст вважає, що інаугураційна промова Зеленського показує, що він правильно мислить, але йому бракує чіткого плану виконання.

«Популярні послання щодо єдності, боротьби з корупцією, припинення насильства на Донбасі та підтримки економічного зростання були аматорськими у формулюваннях, але їх врятувала харизма президента. Найважливіше те, що у виступі бракувало конкретного бачення політики. Це демонструє глибокий дефіцит кадрів у команді Зеленського після дивовижної і метеоритної перемоги», - пише він.

Джон Гербст, директор Центру Євразії при Атлантичній раді та колишній посол США в Україні, вважає, що «Зелінський продовжує дивувати. Його інавгурація не стала винятком. Після того, як він оголосив про свою кандидатуру на посаду президента наприкінці грудня, він став переможцем і став переможцем у потужній кампанії».

Енді Гундер, президент Американської торгівельної палати, звернув увагу на заклик Зеленського до українців, які живуть за кордоном, повернутися додому.

«Якщо Зеленському вдасться зупинити відтік людського капіталу і спонукати мільйони українців повернутися додому, це стане значним стимулом для економіки країни», - вірить він.

Якщо він хоче, щоб вони прийняли законодавство, про яке він просив, і щоб затвердили нову команду, дивно спілкуватися таким агресивним тоном.

А на Ганну Шелест, редактора UA: Україна Аналітика, інавгураційна промова нового президента зробила двояке враження.

«З одного боку, він намагався об'єднати український народ, підкресливши відсутність розбіжностей, говорив про спільну відповідальність, мир і необхідність почути кожного українця. У той же час, було відчуття, що він все ще веде агітацію, все ще перебуває в конфронтаційному настрої з парламентом і урядом. Якщо він хоче, щоб вони прийняли законодавство, про яке він просив, і щоб затвердили нову команду, дивно спілкуватися таким агресивним тоном. Прийняття цих законів та звільнення кількох вищих посадових осіб, які вже подали у відставку, не є пріоритетами - це те, що люди хочуть почути по телевізору. З пріоритетами йому ще треба визначитися. Основний «післясмак» залишило його висловлювання: «Я готовий до всього, щоб наші герої більше не вмерли». Що він має на увазі під «усім»? Капітуляція, відсутність перспективи ЄС чи НАТО і газові угоди?».

Дивіться також: Загрози та виклики президента Зеленського. Погляд з Вашингтона