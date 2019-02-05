В Білому домі заперечують зв'язок з можливими порушеннями інавгураційного комітету Трампа і нарікають на "істерію" в ЗМІ

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс виступила з заявою, в якій спростувала будь-який зв'язок Білого дому зі звинуваченнями у зловживаннях коштами інавгураційного комітету Дональда Трампа.

В понеділок прокурори Мангеттена направили вимогу на вилучення документів, пов'язаних з неприбутковими організаціями – донорами Комітету, повідомляють американські ЗМІ. За законами США, комітет не має права приймати гроші від іноземних громадян, однак іноземці можуть відвідати інавгурацію, якщо вони не платили за квитки.

Коментуючи вимогу вилучення документів в коментарі CNN, Сандерс зазначила: "Я знаю, що це жодним чином не пов'язане з Білим домом".

"Спільне тут – істерія стосовно того факту, що цей президент став президентом, - додала вона. - Спільне те, що забагато ненависті, і тому вони шукають будь-що, щоб створити і пов'язати проблеми з цим президентом".

Раніше цього року The New York Times писав, що американські прокурори досліджують те, як проросійські українські політики отримали запрошення на урочиcтості з нагоди інавгурації президента Трампа, що відбулись в січні 2017 року.

Зокрема, прокурори намагаються з'ясувати, чи не були використані підставні особи для того, щоб приховати виплати на користь Інавгураційного комітету.

Також, зазначало видання, прокурорів цікавить, що робили більше десятка українських політиків під час свого візиту до Вашингтона у час інавгурації.

Українці, які відвідали інавгурацію, представляли різні погляди, включаючи прихильні до Москви, наголошує видання. Деякі з них намагались представити себе в якості посередників з питання "мирного врегулювання" конфлікту з Росією, через який проти Росії було запроваджено санкції.

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