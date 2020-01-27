Україна піднялась у рейтингу "Індекс демократії" The Economist

Україна посіла 78 місце з 167 країн та територій за Індексом демократії, покращивши своє місце з 84 позиції у індексі 2018 року. Індекс щорічно складає дослідницький підрозділ The Economist.

Україна залишається в категорії "гібридної демократії", набравши 5.9 бала з 10. Однак, дослідники відзначили значний поступ в Україні на шляху до демократії в 2019 році, зокрема з огляду проведення президентських та парламентських виборів, які було визнано чесними та справедливими.

"ОБСЄ визначило, що вибори були "конкурентними і проведеними з повагою до основоположних свобод", хоча і не без окремих порушень. Слуга народу виграла на абсолютну більшість місць у парламенті і відбулась впорядкована передача влади. Зеленський отримав перевагу, через розчарованість громадськістю тим, що вплив олігархів тривав за президентства Петра Порошенка і зобов'язався використати цей час політичного оновлення для боротьби з корупцією", - написали дослідники.

Демократія в світі зменшується - стверджують дослідники, вказуючи, що середній для всіх країн, де визначається Індекс демократії знизився з 5.48 у 2018 до 5.44. Це – найгірший світовий рейтинг з 2006 року. Погіршення середнього значення у світі пов'язують з погіршенням стану демократії в Латинській Америці, на Близькому сході та в Африці а також зі стагнацією індексу в решті регіонів.

Індекс базується на аналізі п'яти факторів: виборчий процес та плюралізм, функціонування уряду, залученість до політичного життя, політична культура та громадські свободи.

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