Французькі блогери кажуть, що їм пропонують €2000 за поширення негативу про вакцину Pfizer

Кілька популярних французьких відеоблогерів повідомили, що сумнівне рекламне агентство пропонували їм плату за поширення негативної інформації про вакцину від коронавірусу компанії Pfizer.

Це зокрема підтвердив Лео Ґрассе, який веде в YouTube канал DirtyBiilogy, що має 1,17 млн. підписників.

Величезний бюджет і клієнт, який бажає залишатися неназваним...

«Я отримав пропозицію співпраці, щоб у своєму відео рознести вакцину Pfizer. Величезний бюджет і клієнт, який бажає залишатися неназваним... Якщо ви побачите такі відео, знайте, що це підлаштовано», - написав Лео Ґрассе у Twitter.

Він також повідомив, що адреса агенства, яке стверджувало, що розташоване в Лондоні, виявилася фальшивою.

Французький телеканал France 24 передає, що з пропозиції поширювати негатив про вакцину Pfizer отримав і французький відеобологер Самі Уладітто, який має понад 400 підписників в YouTube та інші.

Лео Ґрассе розповідає, що спробував шукати інформацію в інтернеті про працівників вказаного агентства і каже, що виявив, що «усі вони раніше працювали в Росії».

Британська газета Guardian пише, що йдеться про рекламне агентство Fazze, яка має сторінку в інтернеті з обмеженою інформацією і без контактної інформації.

Блогерів просили зокрема «пояснювати, що смертних випадків після щеплення вакциною Pfizer. майже втричі більше, ніж після щеплень вакциною AstraZeneca».

Лео Ґрассе каже, що в пропозиції про співпрацю агентство наполягало, щоб він посилався на буцімто викрадені російськими хакерами таємні дані Європейського агентства медичних засобів і щоб подавав інформацію як свої власні висновки, а не інформацію, за яку йому заплатили.

Популярний у мережі TikTok французький автор Jérémie сказав французькій радіостанції FranceInfo, що він відмовився від тої співпраці, за яку йому пропонували €2000.

Німецький «ютюбер» Мірко Дротшман, який має півтора мільйона підписників, також поширив знімок електронного листа з пропозицією взяти участь в «інформаційній кампанії», про «значну кількість смертей» після щеплення вакциною Pfizer.

Французький міністр охорони здоров'я назвав намагання дискредитувати вакцинацію небезпечними і безвідповідальними.

Соціологічні дослідження показують, що у Франції донедавна був один з найвищих у Європі рівнів недовіри населення до вакцин і початок кампанії щеплень від коронавірусу був досить повільним.

Європейський Союз минулого місяця поширив звіт зі звинуваченнями на адресу Росії і Китаю в тому, що контрольовані державою ЗМІ тих країн поширюють дезінформацію, що виглядає як намагання посіяти сумніви стосовно західних вакцин і пропагувати вакцини російських та китайських виробників.

«Сіючи недовіру до Європейського агентства лікарських препаратів, прокремлівські дезінформатори мають на меті підірвати і розколоти спільний європейський підхід до закупки вакцин», - припускає звіт ЄС.

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