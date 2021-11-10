Як говорити з друзями та рідними, які повірили в неправдиву інформацію про вакцини, радить головний хірург США

Головний хірург США Вівек Мурті видав рекомендації щодо того, як ідентифікувати неправдиву інформацію про хвороби та вакцинацію та як долати поширення такої інформації в громаді.

Рекомендації, сподівається посадовець, можуть стати в нагоді для медпрацівників, освітян, бібліотекарів, релігійних лідерів, представників громади, які користуються довірою. Він переконаний - поширення правдивої інформації про вакцини - справа не лише уряду, але і пересічних громадян.

"Після того, як щеплення від COVID-19 дозволили робити дітям віком від 5 до 11 років, стало як ніколи важливо, щоб родини мали доступ до точної, наукової інформації. Неправдива інформація в сфері охорони здоров'я швидко поширюється онлайн та в громадах, - заявив Мурті. - Гарна новина, що ми всі можемо допомогти зупинити поширення неправдивої інформації про охорону здоров'я в часи пандемії та після цього".

Хірург пропонує використовувати 5 основних порад того, як говорити з друзями, або рідними, які поширюють неправдиву інформацію в сфері охорони здоров'я.

1. Вислухайте, спорбуйте зрозуміти, що саме тривожить людину, що спонукає її вірити в ту чи іншу неправдиву інформацію. Зосередьтесь на більш широкому питанні і уникайте одразу спростовувати інформацію, бо це часто призводить до зупинки розмови.

2. Проявіть емпатію, зокрема зазначте, що розумієте, як важко знайти джерело інформації, яке заслуговує на довіру.

3. Вкажіть джерела інформації, які заслуговують на довіру.

4. Не соромьте людину публічно, намагайтесь вести розмову сам на сам. Пам'ятайте, що ніхто не хоче виявитись неправим.

5. Використовуйте інклюзивні формулювання, такі як "я розумію", "важко знайти, кому довіряти", а також фрази "наші громади" та "наші родини".

Рекомендаці також містять пояснення щодо того, чому виникає і як поширюється неправдива інформація в сфері охорони здоров'я, як її виявляти і як обмежувати її поширення.

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