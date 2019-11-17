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Чому навчають представників індіанських племен в Інституті сучасного мистецтва корінного населення Америки. Відео

  • Голос Америки
Чому навчають представників індіанських племен в Інституті сучасного мистецтва корінного населення Америки. Відео
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У місті Санта-Фе, у штаті Нью-Мексико, 57 років працює унікальна вища школа. Єдиний в країні Інститут сучасного мистецтва американських індіанців.

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Там навчаються представники понад ста племен. Вони вчаться не просто зберігати свою культуру, а закарбовувати сучасну історію та події з перспективи корінного населення, яке має відмінний від західного філософський погляд на суспільні процеси.

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