Росія відстала від Китаю у технологіях цензури в Інтернет - дослідницький центр Council on Foreign Relations

Інструменти контролю за обігом інформації в Інтернет, які використовує Китай, не стоять на заваді економічному розвитку цієї країни й активно затребувані за її межами у той час, як використовувані Росією технології є дорожчими та менш просунутими. На це вказує стаття дослідника кібербезпеки Валентина Вебера, оприлюднена на сайті аналітичного центру Council on Foreign Relations.

Автор такої оцінки, Валентин Вебер (Valentin Weber), досліджує кібербезпеку у Центрі технології та глобальних справ при Оксфордському університеті.

Пекін схоже знайшов рецепт успішної технологічної цензури, який активно запозичують інші

На думку Вебера, автократичні режими колишнього СРСР, Близького Сходу, Південносхідної Азії та Африки аналізують досвід, як Росії, так і Китаю, щоб обрати модель, придатну для цензурування Інтернет-простору у їх власних країнах.

"Деспоти, диктатори та автократи оберуть модель з огляду на два чинники: скільки інформації система здатна відфільтровувати та технології і послуги, необхідні для підтримки роботи системи цензури. Китайська модель виграє у російської в обох категоріях", - твердить Вебер.

Дослідник відзначає, що китайська система працює у реальному часі, вичищаючи незручні пости з онлайн-дискусій, а також блокує цілі соціальні мережі. У той же час російська система спирається на залякування, персональний тиск на блогерів та навіть працівників соціальних мереж, а також на поширення дезінформації.

У Зімбабве китайське обладнання використовували для глушіння медіа сигналів. В Ефіопії компанії ZTE та Huawei уклали контракт на 1.6 мільярдів доларів для розробки системи телекомунікацій країни

"По суті, Китай відфільтровує інформацію щойно вона з'являється, а Росія - намагається відлякати людей від самої думки про розміщення незручних матеріалів, а також пригнічує інформацію, яка таки з'являєтья онлайн", - резюмує Вебер.

Дослідник відзначає, що російські технології контролю, хоча і доступні комерційно, не затребувані за межами Росії. Натомість китайські технології виявились затребуваними у В'єтнамі, Таїланді та на Шрі-Ланці, у країнах Африки.

"У Зімбабве китайське обладнання використовували для глушіння медіа-сигналів. В Ефіопії компанії ZTE та Huawei уклали контракт на 1,6 мільярдів доларів для розробки системи телекомунікацій країни. При цьому обидві компанії підозрюються у наданні технологічної допомоги у стеженні за громадянами. Huawei та ZTE також допомогали створити російські інструменти контролю за інформацією, адже у самої Росії немає деяких необхідних для цього технологій", - пише Вебер.

Huawei та ZTE також допомогали створити російські інструменти контролю за інформацією, адже у самої Росії немає деяких необхідних для цього технологій

Дослідник доходить висновку, що у майбутньому китайські підходи до цензури будуть більш затребувані, адже серед іншого досвід Китаю вказує, що "повсюдний контроль за інформацією не шкодить швидкому економічному зростанню".

"Пекін, схоже, знайшов рецепт успішної технологічної цензури, який активно запозичують інші. Така ситуація становить виклик не моделі контролю за інформацією, яку використовує Росія, а радше відкритому, взаємопов'язаному Інтернету, як такому", - резюмує дослідник.

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