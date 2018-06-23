Оптичне волокно, сервери більше 550 000 миль підводних кабелів – ось як працює Інтернет

Оптичне волокно, мільйони електронних повідомлень, пошук в Інтернеті відбуваються настільки швидко, що Інтернет здається майже всюдисущим, пише BusinessInsider.

Видається, що такий рух відбувається через повітря, однак, через супутнки відбувається менше 1% спілкуваня між людьми і правда часто є більш вражаючою.

Більша частина спілкування відбувається під нашими ногами – через мережу кабелів під водою та під землею.

Інформація передається між адресами ІР – унікальним кодом, який визначає місце розташування інформації.

Більшість інформації передається через кабелі, що йдуть по дну океану. Цей шлях є дешевшим, ніж використання супутників.

З часом було прокладено більше 300 підводних кабелів, які простягаються на більш ніж 550 000 миль. Найдовший кабель біля 24 000 в довжину. Він йде з Німеччини до Кореї і на південь до Австралії, проходячи через біля 39 різних точок на поверхні.

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