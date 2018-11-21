Інтерпол обрав президентом представника Південної Кореї, відхиливши кандидатуру Росії

Міжнародна організація Інтерпол, що координує декі операції служб поліції 194 країн, обрала 21 листопада своїм новим президентом представника Південної Кореї Кім Йонґ Янґа.

Напередодні ключовим претендентом на керівну посаду називали представника Росії Александра Прокопчука, але проти його обрання виступили у США, в Британії та в інших країнах, зокрема в Україні.

У вівторок на підтримку південнокорейського кандидата висловився американський державний секретар Майк Помпео, закликавши до згуртування країн, “які поважають верховенство закону, щоб обрати порядного лідера”.

Велика Британія теж дала зрозуміти, що не згодна була з призначенням росіянина, і британські представники далі наголошують на потребі реформ Інтерполу, щоб організацією не могли зловживати уряди окремих країн.

Критики російського кандидата вказували, що його призначення було б фактичним схваленням практики використання Кремлем Інтерполу для переслідування своїх опонентів, що закидають Москві.

“Росія постійно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і залякування політичних опонентів, дисидентів та журналістів”, - заявили 19 листопада сенатори США Джейн Шагін, Роджер Вікер, Кріс Кунс і Марко Рубіо.

Народжений у США британський фінансист Білл Бравдер, який ініціював схвалення у низці країн так званих “законів Магнітського” для покарання санкціями російських посадовців за порушення прав людини, наголошував, що Александр Прокопчук кількаразово проштовхував через Інтерпол міжнародні ордери на його арешт.

Україна і Литва заявляли, що розглядають можливість припинення свого членства в Інтерполі через можливе очолення організації представником Росії.

Генерал майор російського міністерства внутрішніх справ Александр Прокопчук залишається одним з віце-президентів Інтерполу зі штаб-кваритрою у Ліоні в Франції.

Прокопчук народився в Україні і українські ЗМІ звернули увагу на той факт, що його брат Ігор Прокопчук є одним з чільних українських дипломатів.

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