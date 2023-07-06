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«Після війни Україна стане чистим експортером безпеки для НАТО» - Макфол, колишній посол США у Росії
Майкл Макфол – колишній посол США у Росії за адміністрації Барака Обами (у 2012-2014 роках), а зараз професор міжнародних досліджень у Стенфордському університеті та є співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола). Він є автором низки видань та статей, Макфол був також спеціальним помічником президента США з відносин із Росією та Євразією при Раді національної безпеки США.
В інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода Важі Тавберідзе Макфол розповів про майбутнє України в НАТО, заколот «Вагнера» та Росію після Путіна.
Заколот «Вагнера» показав поведінку Путіна у критичній ситуації – він не піднімає ставки, а йде на переговори
Важа Тавберідзе, Радіо Свобода: Що ми дізнались про Путіна та Росію з огляду на короткотривале повстання Євгена Пригожина?
Майкл Макфол: Загалом, якщо порівняти авторитет Путіна в межах країни, серед військових та командирів до цих подій і після, його позиції значно послабились. Завжди, коли проти тебе готують заколот, коли є «примара громадянської війни» – це, до речі, його фраза, не моя – це говорить про те, що ти не у повній мірі контролюєш, що відбувається у твоїй країні. Щодо армії Вагнера, головорізів, найманців, які залишають поле бою, це – добре для України та погано для воєнних дій Росії.
Не дійшло до ескалації, підвищення ставок, він не використав військової сили. Він почав переговори зі «зрадниками»
Коли почався заколот, він ішов доволі успішно, вони захопили Ростов та вийшли на Москву. Путін виступив з доволі різкою промовою – я її слухав в прямому ефірі, а потім ще кілька разів передивлявся. Він назвав їх зрадниками та сказав, що влада використає усі засоби, щоб розчавити заколот. Та коли настав кульмінаційний момент він цього так і не зробив. Не дійшло до ескалації, підвищення ставок, він не використав військової сили. Він почав переговори зі «зрадниками».
І тут важливо зрозуміти мене. Існує переконання, що Путін – крутий хлопець, що він активізується, якщо ми перетнемо межу. Він активізується, якщо ми надішлемо танки; активізується, якщо надамо Патріоти; активізується, коли пошлемо винищувачі. А зараз ми чуємо, що через цю ж причину краще не надсилати ракети дальньої дії ATACMS.
Я не знаю, що він зробить з Україною, не вдаватиму, що знаю. Але ця справа, де Путін мав можливість перейти до активніших дій, він мав для цього військові засоби та не зробив цього дає хороший урок для країн, що підтримують Україну. А можливо він насправді капітулює, можливо, перейде до переговорів під загрозою програти війну в Україні.
В.Т.: У своїх мемуарах ви писали наступне: «Поки Путін керує Росією стратегічне партнерство неможливе». Усе ніби зводиться до того, що «наша проблема не росіяни, а Путін». Які на Вашу думку відносини можуть скластись із ймовірним наступником Путіна? Чи проблема може таки бути і в самій Росії, а не лише Путіні?
Росіяни ґвалтують українських жінок і дітей, росіяни коять масові звірства в Україні. Тобто Путін не може робити все це без підтримки росіян. І тому я не згоден з виправданнями, що росіяни не винні
М.М.: Я намагався аналітично у своєму рукописі припустити, що є Путін, і ми не можемо знати чи росіяни дійсно його підтримують. Як же можна достовірно це розуміти, коли немає реальних вільних та чесних виборів, коли немає незалежної преси? Неможливо за цих умов розуміти, чи ти насправді популярний.
Але я змінив свої погляди після жахливої, варварської війни в Україні, після того як Путін наказав вторгнутись в Україну. Не було голосування з цього приводу, чи референдуму. Ми не знаємо, що насправді росіяни думали щодо його рішення. Існує опитування, проведене навіть незалежними західними організаціями до вторгнення, яке вказує, що вони не хотіли воювати.
Але з початком вторгнення підтримка з’явилась, як це часто буває з країнами, що починають війну. І тепер росіяни ґвалтують українських жінок і дітей, росіяни коять масові звірства в Україні. Тобто Путін не може робити все це без підтримки росіян. І тому я не згоден з виправданнями, що росіяни не винні, до них не варто погано ставитись чи накладати санкції через те, що у них в країні панує самодержавство.
Після війни Україна захищатиме малі країни-сусіди, які не мають можливостей ЗСУ
В.Т.: Хочу запитати у Вас про саміт НАТО у Вільнюсі, що наближається та консенсус, який схоже існує серед країн-членів, що вони не можуть запросити країну, яка воює. З першого погляду це видається логічним. Але як це розуміти українцям? Чи запросить НАТО до себе Україну, якщо та програє? А що буде у випадку замороження конфлікту? Що якщо Україна здобуде асолютну перемогу?
М.М.: Слід пам’ятати, що всі країни-члени НАТО – демократії, а не диктатури, тому влада має прислухатись до людей. Тому я розумію аргументи від адміністрації Байдена, що американський народ не підтримає запрошення України в НАТО, поки та у стані війни. Вони думають, хоч і помилково я вважаю, бо все куди складніше, що нам доведеться вступати у війну з Росією.
Я сподіваюсь, що саміт у Вільнюсі дасть значно потужніший сигнал щодо членства України в альянсі, ніж це було у минулому. Вважаю, що треба чесно зізнатись, що з часу саміту у Бухаресті (2008 рік) і заплутаних меседжів для України та Грузії … серйозна розмова про їхнє членство була заморожена.
Нам потрібно переглянути наше ставлення до того, хто надає захист кому у відносинах Україна-НАТО
Завжди було побоювання, «Якщо ми щось зробимо, Путін відповість, можливо він нападе на Україну». І що? З часу Бухареста він двічі напав на Україну, один раз на Грузію. Тому такі аргументи потрібно назавжди відкинути. Ми не розширили НАТО, коли ще могли. Я вважаю, що ми могли зробити більше ще у 1990-ті, але це вже давня історія.
По-друге, я вважаю, нам потрібно переглянути наше ставлення до того, хто надає захист кому у відносинах Україна-НАТО. Зараз Україна отримує зброю від НАТО та є імпортером безпеки з НАТО.
Але після війни Україна перетвориться на найбільш кваліфіковану, модернізовану армію у Європі, вони вже сьогодні на цьому шляху. І Україна стане вже чистим експортером безпеки НАТО, а не імпортером. Вони забезпечуватимуть захист маленьких країн-сусідів, таких як Естонія, Латвія, Литва та інших. У них немає таких військових можливостей як у ЗСУ, особливо враховуючи те, як зараз Україна позбувається всього радянського сміття та переходить на західне озброєння.
В.Т.: Тобто, Україна – найсхідніший та найбільш укріплений бастіон НАТО. На заході є на це попит?
М.М.: Я сподіваюсь, що буде. Якщо ми хочемо посилити стримування Росії, Україна буде важливим партнером у цьому.
І дозвольте повернутись до вашого зауваження про заморожений конфлікт. Якщо якимось чином він таки перетвориться на заморожений, це не може бути виправдання, щоб казати: «Ну, ми не можемо тепер отримати членство в НАТО». Я думаю про аналогію з Західною Німеччиною у 1955 році, коли вона приєдналась до НАТО. Кордони були невизначені, але ми вирішили, що в наших інтересах допомогти Німеччині, стабілізувати там ситуацію та у довгостроковій перспективі створити умови для возз'єднання країни.
Я переконаний, що якщо, на жаль, кордони якимось чином не повернуться до 1991 року, метою України має стати успішна економіка, капіталістична економіка, успішна демократія; і для цього потрібна безпека. Та настане час, коли їхній успіх змусить людей по той бік кордону возз’єднатися, так як це було в Німеччині у 1989 році. І це має бути метою, і членство в НАТО є частиною досягнення цієї мети.
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«Приголомшливі людські втрати російської війни». Дипломати і політики реагують на нічний обстріл Львова
Представниця ООН в Україні вимагає від Росії припинення обстрілів мирних людей і дотримання гуманітарного права.
«Сьогоднішній напад у Львові, на заході України, знову залишив десятки мирних жителів пораненими або вбитими прямо у власних домівках, – мовиться у заяві координаторки гуманітарної діяльності ООН в Україні Деніз Браун щодо атаки у Львові.
«Сьогоднішня атака сталася лише через тиждень після смертоносної атаки в Краматорську та нещодавніх ударів у Харкові, Сумах та інших регіонах України, що принесло втрати та руйнування людям, які продовжують переживати жахи повномасштабної війни Росії проти України», – заявила Браун.
Вона наголосила: «міжнародне гуманітарне право чітке: цивільне населення та цивільна інфраструктура повинні бути захищені».
Місія США при ОБСЄ нагадала, що йдется про систематичні атаки на українських цивільних, та інші порушення Росією Статуту ООН та інших міжнародних угод, що тривають уже майже 500 днів.
«Лише минулого тижня 13 людей, у тому числі троє дітей, загинули від російських ракет, які влучили в популярний торговий центр і ресторан у Краматорську, який відвідують журналісти, волонтери та родини. Понад 60 осіб отримали поранення. Раніше цього місяця російські ракети вбили шістьох людей і поранили 30, коли вони влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Троє людей також загинули в Києві через падіння уламків 20 ракет, які, як повідомляється, перехопила Україна. Це лише деякі з багатьох нападів, які Російська Федерація невпинно здійснювала проти України в червні», – мовиться у заяві американських дипломатів, які називають людські втрати, що стаються з вини Росії «приголомшливими».
«У суботу виповниться п’ятсот днів повномасштабної загарбницької війни Росії проти України. П’ятсот днів після того, як Російська Федерація відвернулася від Статуту ООН і Гельсінського заключного акту, відкинувши Оновлений діалог ОБСЄ про європейську безпеку, вибравши війну, а не дипломатією. П’ятсот днів народу України тероризували широкомасштабні ракетні обстріли, при цьому багатьох примушували до оруелівської системи «фільтрації» та піддавали катуванням і жорстокому поводженню, зникненням та іншому несумлінному поводженню з боку військовослужбовців російських військ. П'ятсот днів безвідповідальної риторики та поведінки, що загрожує ядерній безпеці», – мовиться у заяві Місія США при ОБСЄ.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter, що нічна тривога лунала вночі і у Києві, де роозташоване посольство, але основний удар цієї ночі припав на Львів.
«Прекрасний Львів вночі постраждав від російського ракетного обстрілу. Думки прямо зараз з колегами та друзями там. Ввечері по всьому Києву лунали сирени, але на Львів припав основний тягар», – твітує британська дипломатка.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у своєму твіті, що Росія обов’язково отримає «сильну відповідь» на цей удар.
«Львів. Наслідки нічного обстрілу російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним! Відповідь ворогу обов’язково буде. Сильна», – написав президент Зеленський у своєму твіті.
У колонці для телеканалу CNN директорка Українського інституту у Лондоні історикиня та письменнниця Олеся Хромейчук пише про непоправні втрати, яких зазнає українська культура в результаті російських обстрілів. Вона нагадала, що лише кілька днів тому від обстрілу Краматорська загинула українська письменниця. У день її похорон росіяни обстріляли Львів.
«Вікторію Амеліну поховали вчора у Львові, її та моєму рідному місті. Сьогодні по ньому вдарили росіяни. «Імена українських письменників світ дізнається з їхніх некрологів. І це не спосіб відкрити для себе літературу країни», – мовиться у колонці української письменниці.
Телеканал CNN повідомив, що за даними української влади, щонайменше четверо людей загинули, ще 34 отримали поранення внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку у Львові в результаті російського нічного обстрілу.
За даними Генеральної прокуратури, російська ракета завдала удару близько 2:46 ранку за місцевим часом у четвер. За фактом нападу на місто прокуратура Львівської області відкрила досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни.
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Постачання зброї Україні «відстає», і Зеленський каже про брак «відповідної техніки»
Одна з груп дослідників міжнародної військової підтримки Україні каже, що дані за весняні місяці 2023 року свідчать про порівняно нижчі обсяги заявленої нової допомоги, а також про повільне надходження спорядження.
... війна - це не лише люди, а перш за все відповідна техніка, щоб зберегти людей.Володимир Зеленський
Тим часом українські представники також заявляють, що українській армії бракує певних видів зброї для дій проти російських загарбників.
Президент Володимир Зеленський оприлюднив 6 липня своє інтерв’ю американському телеканалу CNN, в якому сказав, що Україна була вимушена розпочати контрнаступальні операції цього літа пізніше, ніж прагнула.
Він також сказав, що українські наступальні операції досі ще не відбуваються в деяких місцях, «бо у нас нема відповідної зброї».
«Сьогодні інша війна - це не лише люди, а перш за все відповідна техніка, щоб зберегти людей. І вона дає результат», - наголосив Зеленський, вказавши, що зокрема американські далекобійні ракети ATACMS дозволяли б вражати російських загарбників на більших відстанях.
Зеленський розповів, що у розмовах з американськими, європейськими та іншими партнерами він говорив, що Україна прагнула розпочати контрнаступ якомога швидше, бо росіяни використовують час для спорудження нових укріплень і створення нових мінних полів на окупованих територіях.
Він також наголошував, що для наступальних операцій «потрібна відповідна зброя і техніка».
В дослідженні Ukraine Support Tracker наголошено, що «незважаючи на більші пакети допомоги, загальні обсяги нових двосторонніх обіцянок навесні 2023 року були низькими у порівнянні з попередніми періодами».
...розрив між обіцяною та наданою військовою допомогою великий.
«Більшість нових обіцянок стосувалися військової допомоги. Але попри український наступ нові обіцянки не такі великі, як були на початку року, і постачання військового спорядження значно відстають від зобов’язань», - йдеться в аналізі за період з 25 лютого до 31 травня 2023 року.
Ukraine Support Tracker вказує, що США залишаються найбільшим постачальником військової допомоги Україні, а на другому місці зараз Німеччина, внесок якої зріс на 76% до загальної суми €7,5 млрд.
В німецьку допомогу входять важка бронетехніка зокрема танки Леопард, а також системи протиповітряної оборони Iris-T та інше спорядження.
Аналітики кажуть, що саме найбільші постачальники зброї Україні: США, Німеччина та Велика Британія «швидко оголосили про збільшення обіцяних сум, але постачання залишаються нижче обіцянок».
«Після сплеску нових обіцянок перед річницею початку війни загальний рівень нових зобов'язань від прихильників України знову пішов донизу. Військові зобов'язання стають щораз більш вирішальними в той час, як війна триває, а Україна планує наступати. Але розрив між обіцяною та наданою військовою допомогою великий. Це особливо стосується країн ЄС та Сполучених Штатів», - сказав керівник групи дослідників Крістофер Требеш.
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