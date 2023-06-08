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“Немає жодних сумнів, що Каховську ГЕС підірвали російські війська”, - інтервʼю з заступником генпрокурора України
Українська Генпрокуратура зафіксувала майже 90 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні під час повномасштабної війни Росії проти України. Цього ж тижня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану про підрив дамби Каховської ГЕС російськими силами. Про роботу української генпрокуратури над розслідуванням підриву дамби та воєнних злочинів Росії журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із першим заступником генпрокурора України Олексієм Хоменком.
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Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Олексій Коваленко, Голос Америки: Посол України в ООН назвав підрив Каховської дамби актом державного тероризму з боку Росії, а генпрокурор Андрій Костін звернувся до Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнного злочину. Можете більше розповісти, як Генпрокуратура України класифікує цю атаку та як ви бачите притягнення до відповідальності за цей злочин?
На даний час у нас немає жодних сумнівів в тому, що це [підірвали Каховську ГЕС] зробили російські війська.Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора України
Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора України: Безумовно, офіс Генерального прокурора класифікує цей злочин як воєнний злочин. Більш того, кримінальне провадження не лише внесено в єдиний реєстр по статті 438 – щодо порушення правил ведення війни, оскільки Каховська ГЕС є об'єктом підвищеної небезпеки, а і по статті 441 - екоцид, оскільки цей злочин завдав катастрофічних наслідків навколишньому середовищу. На даний час у нас немає жодних сумнівів в тому, що це зробили російські війська.
Оскільки будь-який військовий експерт вам скаже, що таку споруду монументальну, бетонну, неможливо, окрім як із середини, зруйнувати. Україна не має навіть зброї такої, яка могла б заподіяти такі наслідки. При цьому російські війська неодноразово заявляли, що сама Каховська ГЕС ними замінована. Тому, не маючи жодних успіхів на полі бою, побоюючись нашого контрнаступу, росіяни зухвало підірвали її. Тривають слідчі дії, безумовно ускладнює їх проведення те, що злочин вчинений на тимчасово окупованій території. Організовано допит осіб, які прибувають на нашу підконтрольну територію. Крім того, за можливості, звичайно, за допомогою квадрокоптерів робиться огляд наслідків цього зухвалого злочину.
Вживаються всі заходи для встановлення винних осіб. Не лише безпосередніх виконавців підриву гідроелектростанції, а й організаторів даного злочину – від командирів середньої ланки до безпосередніх командувачів, які сидять у Москві.
О.К.: Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у справі примусової депортації дітей. Чи може, на вашу думку, підрив Каховської ГЕС стати іншою справою, через яку керівництво Росії постане перед Міжнародним кримінальним судом?
О.Х.: Безумовно, в ході розслідування даного кримінального провадження будуть вестись всі необхідні дії для того, щоб встановити, як я вже зазначив, організатора даного злочину. За злочином агресії, який ми зараз розслідуємо, стоїть верховний головнокомандувач Російської Федерації. Однак зараз тільки початок досудового розслідування, тому мені важко коментувати це, але, звичайно, ця справа має перспективу.
О.К.: Протягом повномасштабної війни Генпрокуратура України зафіксувала вже понад 90 тисяч воєнних злочинів Росії. Чи очікуєте ви, що під час майбутнього контрнаступу і звільнення українських територій це число значно збільшиться?
О.Х.: На жаль, це неминуче. На жаль, досвід деокупації Київщини, досвід часткової деокупації Херсонської області, деокупації Харківської, Чернігівської, Сумської областей свідчать про те, що кількість зафіксованих злочинів росте в геометричній прогресії. Ми у квітні, на початку квітня 2022 року стикнулися з тими звірствами, які військовослужбовці РФ здійснили в Бучі, в Ірпені, а також в інших районах Київщини. Звичайно, це і катівні, які масово виявляли як на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Чернігівській області. Масові розстріли, масова депортація дітей, тому це просто неминуче, на жаль. Але ми вже до цього готуємося. Готуємося до нелегкої і тривалої роботи, яка в майбутньому нас очікує.
О.К.: За останні тижні значно збільшилась кількість обстрілів критичної цивільної інфраструктури та цивільних будинків Росією як БПЛА, так і важкими ракетами. Нещодавно ви сказали, що Росія компенсує неточність своїх ракет їхньою кількістю для максимального ураження. Можете розповісти, які результати розслідування подібних атак?
О.Х.: Найбільш активна фаза ударів по об'єктах цивільної інфраструктури почалася після того, як РФ зрозуміла, що жодних успіхів на полі бою в них немає. Наймасовіші обстріли почалися перед початком холодів на початку жовтня, коли ворог намагався повністю винищити нашу інфраструктуру. Дійсно, вони намагались абсолютно повністю паралізувати, здійснити так званий "блекаут". Сьогодні такі обстріли тривають.
На минулих вихідних був наймасовіший обстріл Києва з використанням БПЛА, майже 50 БПЛА. Тривають розслідування всіх фактів, за кожним фактом ударів по як цивільним об'єктам, як жилим будинкам, багатоквартирним, так і по об'єктах інфраструктури, як то енергогенеруючих підприємствах. Пріоритетні справи – там, де загинули люди, де загинули наші громадяни в тих цивільних будинках, де масово гинуть наші люди.
В Україні немає так званої касти недоторканих.Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора України
О.К.: Ще одна важлива тема – протидія корупції в українському уряді – у світлі нещодавнього процесу із колишнім Верховним Суддею України Князєвим – протидія корупції. Після подібних гучних справ, як вдається переконати західних партнерів України продовжувати надавати військову та економічну допомогу?
О.Х.: Я думаю, що основним моментом того, що в Україні є системна боротьба з корупцією, є те, що, а ви самі назвали прізвище відомої особи, в Україні немає так званої касти недоторканих. Якщо раніше західні партнери нам говорили про системну корупцію, то зараз всі говорять про системну боротьбу з корупцією. І всі організаційні законодавчі заходи, і також адміністративні, які зараз в Україні відбуваються, свідчать про це саме. Спочатку був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з усіма його незалежними повноваженнями. Нещодавно закінчився абсолютно прозорий конкурс на голову Національного антикорупційного бюро, запрацювала Вища Рада правосуддя, якщо раніше нам західні партнери дорікали про те, що фактично у нас неможливо відсторонити суддю, ще щось з ними зробити, то зараз Вища Рада правосуддя була оперативною по тій справі, яку ви назвали. Це свідчить саме про нульову толерантність до корупції в Україні.
Дивіться також: «Путін чи закон». Генпрокурор Костін – про «належний» трибунал для Путіна та репарації. Інтерв’ю
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- Голос Америки
Байден і Сунак перед зустріччю в Білому домі відзначили спільну допомогу Україні
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідує сьогодні, 8 червня, Білий дім. Після прибуття до Овального офісу Сунак разом з президентом Джо Байденом вийшли до журналістів і, серед іншого, відзначили, як США та Велика Британія спільно допомагають Україні в боротьбі проти російської агресії.
"Вперше за півстоліття ми бачимо війну на Європейському континенті, і як це було раніше, США та Велика Британія об’єдналися, щоб підтримати Україну, відстоюючи цінності демократії та свободи, щоб зробити все, аби вони перемогли. І я знаю, ми це зробимо", - наголосив Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії.
Президент Байден, вітаючи британського прем’єр-міністра, також згадав про Україну: "Разом ми надаємо економічну, гуманітарну та безпекову допомогу Україні в її боротьбі проти жорстокого вторгнення з Росії".
"Як союзники по НАТО, ми працюємо разом, щоб забезпечити колективну оборону всіх нас. І, я сподіваюся, ми обговоримо сьогодні плани щодо подальшого зміцнення наших економічних відносин", - додав Байден.
- Голос Америки
Басейн-охолоджувач на ЗАЕС може обвалитись через зниження рівня води у водосховищі - французька агенція з ядерної безпеки
Водойма-охолоджувач на Запорізькій АЕС може обвалитись через тиск води з басейну з одного боку вежі та брак води у висушеному водосховищі з іншого. Про це повідомляє французький Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки, що в Парижі.
У звіті організації "Наслідки пошкодження Каховської дамби для Запорізької атомної електростанції", опублікованому 7 червня, мовиться, що внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу, якщо з іншого боку дамби в резервуарі впаде вода.
"Зниження рівня води в Дніпрі може призвести до протікання басейну або навіть до обвалу навколишньої дамби через тиск води, що міститься в басейні", - пишуть французькі фахівці з ядерної безпеки.
У звіті мовиться, що український оператор уважно стежить за зниженням рівня води у водосховищі. За їхніми підрахунками, дамба може витримати рівень Дніпра в районі електростанції заввишки 10 метрів.
Вода з водосховища використовується для закачування води в так звані бризкальні басейни, які потрібні для охолодження активних зон ядерного реактора.
Після руйнування Каховської дамби 6 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в одній зі своїх заявив сказав, що басейн повний, і води має вистачити на "кілька місяців".
"Життєво важливо, щоб цей басейн-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не можна робити, щоб потенційно підірвати його цілісність", - наголосив у заяві Гроссі.
"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - також заявляв глава МАГАТЕ Гроссі 6 червня.
Професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк в інтерв’ю Голосу Америки розповідав, що підрив Каховської ГЕС не є критичним для безпеки на Запорізькій атомній електростанції, але є певні ризики.
“Зараз всі шість блоків (на ЗАЕС - ред.) не працюють. 5 блоків повністю виключені, в холодному стані. Лише один в гарячому. Цей комплекс, який включає градирні, тобто вежі-охолоджувачі, розрахований на роботу всіх шести блоків. В тому стані, в якому зараз знаходиться станція, коли не працюють 5 реакторів, то градирні повинно вистачити для того, щоб провести охолодження одного блоку, який є в гарячому стані", - сказав професор. Втім він не обговорював можливості обвалу вежі.
- Голос Америки
Джо Байден, Ріші Сунак – прес-конференція в Білому Домі. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак дають спільну прес-конференцію в Білому Домі. Дивіться трансляцію наживо з перекладом українською на платформах Голосу Америки Українською. Початок трансляції: 8 червня, 20:30 за Києвом (13:30 за Вашингтоном).
- Голос Америки
Дим від найбільших в історії лісових пожеж у Канаді сягнув Вашингтона. На вулицю – лише у масці
Жителі Північної Америки знову не виходять з дому без масок. Причина – не у поверненні COVID-19, а в сезонних лісових пожежах, які вирують лісами Канади, і які цього року досягли рекордних масштабів.
Фотографії Нью-Йорка нагадують фільми про апокаліпсис – червоне повітря, крізь яке пробиваються промені жовтогарячої кулі. Влада міста заявила, що стан повітря є зараз найгіршим на планеті та найгіршим в історії міста. Всім рекомендують залишатися вдома, а тим, хто все ж має виходити на вулицю, будуть роздавати безкоштовні маски.
За словами губернаторки штату Нью-Йорк Кейті Гочул, мільйон масок буде роздано ньюйорківцям протягом лише одного четверга. Людей, які щойно розпрощалися з масками, після закінчення епідемії COVID, губернаторка поспішила завірити, що ці маски – ненадовго.
"Це тимчасова ситуація. Це не COVID ", - сказала вона на прес-конференції і додала, що в автобусах і поїздах Нью-Йорка є високоякісні системи фільтрації повітря, які роблять подорожі безпечними.
Як кажуть експерти, перебування на вулиці діє на організм як викурювання по цигарці щогодини. Вони попереджають, що деякі елементи, які зараз є в повітрі, не виводяться з організму природним шляхом і можуть завдати довгострокової шкоди.
Телевізійні новини інших міст у США починаються зі зведення стану повітря, яке погіршується на всьому східному узбережжі – від прикордонних з Канадою штатів на півночі – до Філадельфії та інших частинах Пенсильванії, і до південного штату Джорджія. Густий смог затягнув столицю та околиці Вашингтона. Рівень забруднення повітря – найгірший, 6-ий із 6-ти можливих.
Як виникають сезонні пожежі?
За прогнозами, небезпечна задимленість збережеться до вихідних. Велика частина диму йде з Квебеку, де горить 150 пожеж. Це вже найгірший сезон пожеж у Квебеку за всю історію.
Хоча лісові пожежі в Північній Америці є сезонним явищем, що буває від травня до жовтня, експерти кажуть, що цього року вони почалися на півтора місяця раніше через зміни клімату – високу температуру і посуху.
У деяких районах Канади температура повітря сягнула майже 50 С, а екстремальна посуха зробила так, що найменшої блискавки було достатньо, щоб запалити сухі дерева. Більшість лісових пожеж стаються через блискавки – 85%, решта припадає на людський, чи технологічний фактор – пожежу може почати незагашений недопалок, або навіть іскра від колії на залізниці. Вже на цей момент згоріло 3,3 мільйона гектарів лісів.
Наслідки пожеж у Канаді відчують навіть у Норвегії
За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), у четвер вранці в Канаді було 437 активних пожеж, 248 з них вийшли з-під контролю. понад 20 тисяч канадців довелося евакуювати.
Газета New York Times пише, що очікується, що дим від цих пожеж дійде навіть до Норвегії, хоча там він не спричинить людям проблем зі здоров’ям.
Посилаючись на вчених з Інституту досліджень клімату та навколишнього середовища в Норвегії, NYT каже, що з 1 червня дим посунув на Гренландію та Ісландію, а спостереження на півдні Норвегії підтвердили збільшення концентрації горючих часинок в атмосфері. Як кажуть місцеві експерти, запах диму буде відчутний, але шкоди здоров’ю він не завдасть.
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