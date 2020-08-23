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Міжнародні сили під керівництвом США покинули військову базу біля Багдада і передали її іракським силам

Іракські солдати повертаються на гелікоптер Black Hawk під час спільних навчань із американськими силами біля бази Таджі 17 жовтня 2009.

Війська міжнародної коаліції під керівництвом США 23 серпня покинули іракську військову базу Таджі і передали її іракським силам безпеки.

База, розташована за 20 кілометрів на північ від Багдада, в останні місяці стала об’єктом обстрілів з боку підтримуваних Іраном бойовиків.

"Переміщення військового персоналу коаліції є частиною довгострокового плану, узгодженого з урядом Іраку", – йдеться у заяві коаліції, яка мала у Таджі близько 2000 військовиків, більшість із яких покинули країну цього літа.

Це восьма передача бази в Іраку коаліційниими силами назад іракським силам, йдеться в повідомленні.

Виведення військ сталося через декілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив свою обіцянку вивести війська США, що все ще перебувають в країні.

Сполучені Штати зосередили в Іраку близько 5 тисяч своїх військовослужбовців і ще 2500 – їхні союзники по коаліції.

Цього року парламент Іраку підтримав остаточне виведення іноземних сил з країни. Голосування відбулось після операції США в аеропорті Багдада зі знищення іранського генерала Кассема Солеймані.

Раніше Голос Америки повідомляв про плани Білого дому змінити розташування сил у Європі: присутність американських військ у Німеччині скоротять, частину перекинуть до Польщі й інших країн, решта військовиків повернеться до Америки.

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