Міжнародні сили під керівництвом США покинули військову базу біля Багдада і передали її іракським силам

Війська міжнародної коаліції під керівництвом США 23 серпня покинули іракську військову базу Таджі і передали її іракським силам безпеки.

База, розташована за 20 кілометрів на північ від Багдада, в останні місяці стала об’єктом обстрілів з боку підтримуваних Іраном бойовиків.

"Переміщення військового персоналу коаліції є частиною довгострокового плану, узгодженого з урядом Іраку", – йдеться у заяві коаліції, яка мала у Таджі близько 2000 військовиків, більшість із яких покинули країну цього літа.

Це восьма передача бази в Іраку коаліційниими силами назад іракським силам, йдеться в повідомленні.

Виведення військ сталося через декілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив свою обіцянку вивести війська США, що все ще перебувають в країні.

Сполучені Штати зосередили в Іраку близько 5 тисяч своїх військовослужбовців і ще 2500 – їхні союзники по коаліції.

Цього року парламент Іраку підтримав остаточне виведення іноземних сил з країни. Голосування відбулось після операції США в аеропорті Багдада зі знищення іранського генерала Кассема Солеймані.

Раніше Голос Америки повідомляв про плани Білого дому змінити розташування сил у Європі: присутність американських військ у Німеччині скоротять, частину перекинуть до Польщі й інших країн, решта військовиків повернеться до Америки.

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