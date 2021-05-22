Іран заперечує припущення канадського суду, що збиття літака МАУ було навмисним актом тероризму

Речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Вищий суд Онтаріо в Канаді не мав юрисдикції ухвалювати рішення щодо компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» під Тегераном у 2020 році.

«Всі знають, що канадський суд не має юрисдикції над цією авіакатастрофою, оскільки вона сталася за межами Канади», – заявив Хатібзаде. Також, за його словами, рішення суду «не базується на свідченнях очевидців».

У цьому позові відповідачами зазначено верховного керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї, вищих командирів «Корпусу вартових Ісламської революції» та інших. При цьому сторону Ірану під час розгляду справи у суді ніхто не представляв і не захищав.

Суд припустив, що катастрофа була навмисним актом тероризму. Висновки колегії ґрунтуються головним чином на письмових свідченнях, які суду надали адвокати родичів деяких загиблих.

Іноземні держави зазвичай не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але у 2012 році в країні був ухвалений закон, що обмежує цей імунітет для країн, які внесені до переліку тих, що підтримують тероризм. У переліку є і Іран. 138 осіб з числа жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані були пов’язані з Канадою.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану зранку 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише зранку 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

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