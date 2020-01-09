Іран, згідно до даних розвідки, вказав бойовикам не атакувати американські цілі, - віце-президент США

Розвіддані свідчать, що Іран вказав пов'язаним із ним збройним формуванням не нападати на цілі США. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв'ю CBS Evening News у середу.

"Чесно кажучи, ми отримуємо обнадійливі розвіддані, що Іран вказує цим бойовикам не діяти проти американський цілей, або цивільних", - додав американський високопосадовець.

Він відзначив, що основним провідником цих збройних сил був Касем Солеймані – іранський генерал, якого було вбито в результаті спецоперації США у п'ятницю.

Заява віце-президента США прозвучала після повідомлень про другий напад, що відбувся протягом цього тижня в Іраку. Дві ракети вибухнули поблизу так званої "Зеленої зони" – укріпленої території в Багдаді, де розміщено Посольство США. Повідомлень про постраждалих не надходило. Спостерігачі пов'язують ці постріли з підтримуваними іранськими бойовиками, що діють в Іраку, пише Fox News.

У своїй промові в середу президент США Дональд Трамп заявив про можливість співпраці з Іраном, зокрема в сфері протистояння терористичному угрупуванню ІДІЛ. Заяву Трампа спостерігачі розцінили як прагнення деескалації в регіоні.

Напруга в регіоні значно зросла за останні місяці. Тегеран проводив різкі дії, включаючи збиття військового американського дрона, спустошливий напад на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, та інше. Відповідь США на ці дії була стриманою, але спецоперація, проведена минулого тижня, в результаті якої загинув іранський генерал Касем Солеймані, стала потужним сигналом для режиму в Ірані і викликала масові акції в регіоні. Іран у відповідь обстріляв ракетами бази в Іраку, де перебувають американські війська. Жертв серед американський військових не було, повідомив президент США. Світові лідери закликали до деескалації в регіоні.

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