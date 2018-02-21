У Тегерані сталися сутички протестувальників з поліцією; загибло шестеро людей

Іранські офіційні особи повідомили, що під час нічних сутичок між суфійськими протестувальниками і поліцією в Тегерані загинуло щонайменше п’ять правоохоронців і понад 300 людей було арештовано.

Протести, які сталися перед поліцейським відділенням у північному районі столиці, влаштувала суфійська група Гонабаді, відома серед місцевого населення як дервіші Гонабаді, що вимагали звільнення їх арештованих членів, а також усунення контрольних пунктів перед булинком їх 90-річного лідера Нур Алі Табанде.

Мітинг перетворився на насильницькі сутички після того, як іранська поліція намагалася розігнати натовп протестувальників, який ішов у напрямку будинку Табанде.

Офіційне агентство IRNA, посилаючись на представника поліції Саїда Монтазера Альмегді, підтвердило повідомлення про смерть п’ятьох службовців сил безпеки.

Альмегді сказав напівофіційному агентству ISNA, що серед убитих були члени Ісламської революційної гвардії.

«Два наші члени загибли від рук забобонного культу», сказав він, додаючи, що поранення отримали також 30 службовців поліції, які були на місці інциденту.

Суфізм – це містичний напрямок в ісламі, який характеризується внутрішніми пошуками Бога і відкиненням матеріалізму.

Немає офіційних даних про кількість визнавців цієї секти в Ірані, але в деяких повідомленнях говориться, що група нараховує від двох до п’яти мільйонів людей. Прихильники цього напрямку живуть також в інших країнах, включно з Афганістаном, Пакистаном, Іраком, Туреччиною та в деяких районах Індії.

Дивіться також: Чому у США розстрілюють дітей – політики та молодь мають різне бачення