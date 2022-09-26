У світі проходять демонстрації на знак солідарності з іранськими жінками 

Іранці виходять на вулиці дев'ятий день поспіль на знак протесту, через смерть Махси Аміні на початку цього місяця під час її ув'язнення Тегеранською поліцією з питань моралі.

Інші акції протесту, які проводяться на знак солідарності з іранськими жінками, відбулися по всьому світу, зокрема в таких містах, як Афіни, Берлін, Брюссель, Стамбул, Мадрид, Нью-Йорк і Париж.

Демонстрації почались 17 вересня під час похорону Аміні, 22-річної курдської жінки, яка померла днем раніше під час затримання поліцейськими, за порушення суворих обмежень Ісламської Республіки щодо жіночого одягу. Її заарештували 13 вересня за звинуваченням у порушенні суворих правил носіння хіджабу в Ірані.

Родина Аміні стверджує, що її побили в поліцейському мікроавтобусі після арешту, жінка отримала кілька ударів по голові. Поліція відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що Аміні померла після того, як її доставили в лікарню через серцевий напад.

За даними державного телебачення Ірану, під час протестів загинула 41 людина.

Іран

Увечері в неділю Іранська організація з прав людини (IHR), що базується в Осло, поширила відео протестів на вулицях Тегерана, під час яких звучали вигуки «Смерть диктатору!» імовірно ввечері в неділю, повідомляє AFP.

IHR заявив, що постійне відключення Інтернету в Ірані ускладнює доступ до інформації про смертельні випадки і протести, повідомляє AFP.

Свідки повідомили AFP, що протести тривають у кількох місцях. На відеозаписах видно демонстрації в Тебрізі та Ширазі, серед інших місць, де жінки знімають хустки, а протестувальники вигукують гасла проти влади.

IHR також повідомила в неділю, що за даними AFP, головні іранські профспілки вчителів закликалм вчителів та студентів організувати перший загальнонаціональний страйк з початку заворушень, бойкотуючи заняття в понеділок і середу на підтримку протестів.

Проурядові мітинги також відбулися в неділю в кількох містах Ірану, головна подія відбулася на площі Енгелаб (Революції) у центрі Тегерана, де демонстранти висловили підтримку закону про обов’язкове носіння хіджабу, повідомляє AFP.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило в неділю, що ввечері в суботу протестувальники в Тегерані вбили члена басіджів, добровольчого загону з Іранської революційної гвардії. У той час як державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що ще один член Basij, який перебував у комі з четверга після вуличних зіткнень, помер в Урмії, Західно-Азербайджанській провінції, у неділю.

Греція

Грецька поліція повідомила, що в неділю в посольство Ірану в Афінах кинули бомбу з коктейлем Молотова.

Поліція заявила, що руйнувань не було, повідомляє Афінське інформаційне агентство.

Днем раніше близько 200 людей зібралися на площі Синтагма в центрі Афін, щоб засудити придушення протестів Іраном, повідомило AFP.

Англія

У Лондоні в неділю біля посольства Ірану спалахнули бурхливі вуличні демонстрації.

Як повідомляє Associated Press, протестувальники, намагаючись прорвати бар'єри, що захищають посольство Ірану у Великій Британії, кидали каміння в поліцію. Поліція повідомила, що п'ятьох протестувальників заарештовано.

Франція

Поліція в Парижі застосувала сльозогінний газ і тактику боротьби з масовими заворушеннями в неділю, щоб запобігти маршу сотень людей до посольства Ірану, повідомляють журналісти AFP і очевидці.

Близько 4000 протестувальників вже другий день збираються в Парижі, щоб протестувати проти смерті Аміні. Демонстрація розпочалась мирно на площі Трокадеро в центрі столиці Парижа. Деякі демонстранти скандували "Смерть Ісламській Республіці" та гасла проти верховного лідера аятолли Алі Хаменеї. Одна жінка також підняла табличку з написом французькою мовою: «Я Махса Аміні» з натовпу.

Однак коли протестувальники наблизилися до посольства Ірану, поліція в повному озброєнні для боротьби з масовими заворушеннями за підтримки шеренги фур перегородила їм шлях. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.