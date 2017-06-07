"Ісламська держава" каже, що влаштувала напади в Ірані: на парламент у Тегерані та на мавзолей Хомейні

Так звана "Ісламська держава" стверджує через свій інформаційний орган, що її бійці вчинили напад у середу зранку на іранський парламент у Тегерані та влаштували стрілянину біля мавзолею Аятолли Хомейні, розташованому за кілька кілометрів на південь від іранської столиці.

Агенція Reuters, посилаючись на іранські ЗМІ, передає про принаймні 7 загиблих і 7 поранених, але точних офіційних даних про жертви станом на ранок у середу не було.

Державне іранське телебачення цитує члена парламенту Еліяса Хазраті про те, що у нападі брали участь три особи озброєні пістолетами й автоматами АК-47.

Серед непідтверджених повідомлень є дані про вибух смертника і захоплення заручників у будівлі парламенту.

Приблизно через півгодини після стрілянини у парламенті інші постріли і, як повідомляють, вибух пролунали біля мавзолею засновнику сучасної іранської ісламської держави Аятоллі Хомейні.

Державна іранська агенція IRNA цитує працівника мавзолею, який сказав, що після пострілів нападник висадив себе у повітря.

Іранське телебачення повідомляє, що засідання парламенту відновилося.

Організація "Ісламська держава" стверджує, що лише мусульмани - суніти є правильними послідовниками ісламу і проголошує усіх інших, зокрема мусульман - шиїтів "невірними", які заслуговують на смерть.

Іран офіційно підтримує уряд у Сирії, проти якого веде боротьбу "Ісламська держава" та інші сунітські озброєні сирійські угруповання.

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