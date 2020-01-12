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Світ

Лондон назвав затримання британського посла в Ірані кричущим порушенням міжнародного права

Посол Великобританії в Ірані Роб Макер

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Раніше МЗС Ірану заявив протест британському послу через його участь у "незаконному" мітингу

Британський МЗС назвав затримання посла Великобританії Роба Макера кричущим порушенням міжнародного права.

Іранська влада у неділю викликала посла Великобританії, щоб заявити протест з приводу його участі у «незаконному» мітингу у Тегерані у пам'ять про загиблих у катастрофі українського літака, помилково збитого іранськими військовими.

Повідомлення про це опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства Ірану.

«Сьогодні Роб Макер був викликаний у зв'язку з поведінкою, яка суперечить правилам, а саме - участю у незаконному мітингу у суботу», - йдеться в повідомленні.

Макер заявив в «Твіттері», що був присутній на зазначеному заході, щоб віддати данину поваги жертвам трагічного інциденту, але не брав участі ні в якій демонстрації.

Лондон раніше повідомив, що його посол в Ірані був затриманий на короткий час у суботу. Іранські ЗМІ стверджували, що дипломат нібито провокував антиурядові протести.

Тим часом іранське ополчення «Басідж», що займає непримиренну позицію, в неділю провело акцію протесту біля посольства Великобританії в Тегерані, вимагаючи закриття дипмісії. Про це повідомляють іранські державні ЗМІ.«Басідж» афілійований з Корпусом вартових ісламської революції.

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