Іран розпочав нове будівництво на підземному ядерному об'єкті у Фордо

Іран розпочав будівництво нового об'єкту на території підземної ядерної станції у Фордо. Про це повідомляє інформаційна агенція Associated Press, яка отримала фотографії із супутника. Хоча призначення будівництво залишається невідомив, воно ймовірно, викличе занепокоєння в останні дні адміністрації Трампа, пише Associated Press

"Ми будемо уважно відстежувати будь-які зміни на цьому об'єкті й куди рухається ядерна програма Ірану", - сказав Джеффрі Льюїс, експерт Центру досліджень Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері.

Іран публічно не заявляє про будь-яке нове будівництво у Фордо. Місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй заявила AP, що "жодна з ядерних дій Ірану не є таємною".

Також від коментарів відмовилось Міжнародне агентство з атомної енергії, інспектори якого перебувають в Ірані в рамках ядерної угоди.

Як повідомляє Associated Press будівництво у Фордо розпочалось у вересні. На супутниковій фотографії 11 грудня видно викопаний фундамент для будівлі з десятками стовпів.

Також знімки, отримані Associated Press від компанії Maxar Technologies, показують, що будівництво ведеться на північно-західному куті ділянки, поблизу священного шиїтського міста Кум, це приблизно за 90 кілометрів на південний захід від Тегерана.

Оточений горами, об'єкт також захищений зенітними гарматами та іншими укріпленнями. Розмір об'єкта приблизно дорівнює футбольному полю, що є достатнім для розміщення 3000 центрифуг. Достатньо компактий розмір об'єкту викликав підозри в урядовців США, які публічно заявили про його існування у 2009-му році.

Джеффрі Льюїс запевнив, що саме Фордо, який у 2015 Іран обіцяв перетворити у "ядерний, фізичний і технологічним центр" став каменем спотикання у переговорах двох країн. США наполягали, щоб Іран закрив об'єкт, та Іран не погодився з цими умовами.

Нагадаємо, уряд Ірану оголосив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди 2015 року. Тоді Іран і шістка міжнародних посередників, серед яких і США, погодились, що Тегеран обмежує ядерну програму і допускає міжнародних спостерігачів на об'єкти в обмін на скасування економічних санкцій.

Та у 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди й відновлення санкцій проти Ірану. Після цього Тегеран почав скорочувати зобов'язання щодо угоди 2015 року та у 2020 остаточно відмовився від зобов'язань.

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