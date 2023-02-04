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Іран не дотримується своїх зобов'язань в ядерній сфері – спільна заява США та союзників
Сполучені Штати та провідні європейські країни заявили, що новий звіт агентства ООН з атомної енергетики свідчить про те, що Іран порушує свої ядерні зобов’язання.
У спільній заяві США, Велика Британія, Франція та Німеччина заявили у п’ятницю, що звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке є спостережним органом ООН, свідчить про те, що Іран непослідовно виконує свої ядерні зобов’язання.
МАГАТЕ розкритикувало Іран у середу за те, що він не повідомив про технологічні зміни на заводі, в результаті яких він зміг збагачувати уран до чистоти, близької до збройної.
"Ми, уряди Франції, Німеччини, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, беремо до відома звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Іран вніс суттєві зміни в конфігурацію деяких своїх центрифуг без попереднього інформування Агентства. Ці центрифуги виробляють високозбагачений уран до 60% і розташовані на збагачувальному заводі у Фордо", – мовиться у заяві.
Як заявило агентство, ця зміна суперечить зобов’язанням Ірану, які він взяв на себе, згідно з Угодою про непоширення ядерної зброї.
«Нещодавно повідомлена зміна конфігурації каскадів центрифуг, які використовуються для виробництва урану, майже збройного рівня, підкреслює необхідність виконання Іраном усіх своїх зобов’язань щодо звітності й прийняття будь-яких гарантій, моніторинг яких МАГАТЕ вважає необхідним у світлі виробництва Іраном такого високозбагаченого урану», – мовиться далі у заяві.
Очільник ядерної програми Ірану Мохаммад Есламі відкинув висновки звіту у четвер, назвавши їх «невірними», і стверджуючи, що інспектор агентства зробив помилку. Але США та союзники відкинули його заву.
«Заяви Ірану про те, що ця дія була здійснена помилково, є неадекватними. Ми оцінюємо дії Ірану на основі неупереджених і об’єктивних звітів МАГАТЕ, а не на основі імовірних намірів Ірану», – заявили західні країни.
У заяві також мовиться, що виробництво високозбагаченого урану на заводі у Фордо «несе значні ризики, пов’язані з розповсюдженням, і не має жодного надійного цивільного обґрунтування».
Згідно з ядерною угодою від 2015 року між Іраном і великими західними державами, що називається Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), збагачення урану заборонене на цьому об’єкті. Після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди у 2018 році та відновили санкції проти Ірану, Ісламська Республіка поступово відмовилася від будь-яких обмежень, встановлених в цій ядерній угоді.
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На сайті Кабінету міністрів Великої Британії повідомляють, що в суботу, 4 лютого, британський прем’єр Ріші Сунак провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
“Прем’єр-міністр сказав, що минулого тижня зустрічався з українськими військовими, що тренуються у Великій Британії, його надихнула їхня мужність та історії про їхніх близьких вдома”, - мовиться у повідомленні британського уряду.
"Його увага зосереджена на тому, щоб забезпечити якнайшвидше надходження оборонної військової техніки Великої Британії на лінію фронту", - йдеться у повідомленні Офісу глави британського уряду.
Президент України Володимир Зеленський під час розмови подякував прем’єр-міністру Сунаку за танки та за навчання українських військових.
«У розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на «Челленджерах». Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу», - написав президент Зеленський у Телеграмі.
Як повідомляв Голос Америки, Україна сподівається, що українські військові зможуть застосувати західні танки на полі бою уже навесні. "Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - заявив у коментарі Голосу Америки аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький.
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