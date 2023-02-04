Іран не дотримується своїх зобов'язань в ядерній сфері – спільна заява США та союзників

Сполучені Штати та провідні європейські країни заявили, що новий звіт агентства ООН з атомної енергетики свідчить про те, що Іран порушує свої ядерні зобов’язання.

У спільній заяві США, Велика Британія, Франція та Німеччина заявили у п’ятницю, що звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке є спостережним органом ООН, свідчить про те, що Іран непослідовно виконує свої ядерні зобов’язання.

МАГАТЕ розкритикувало Іран у середу за те, що він не повідомив про технологічні зміни на заводі, в результаті яких він зміг збагачувати уран до чистоти, близької до збройної.

"Ми, уряди Франції, Німеччини, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, беремо до відома звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Іран вніс суттєві зміни в конфігурацію деяких своїх центрифуг без попереднього інформування Агентства. Ці центрифуги виробляють високозбагачений уран до 60% і розташовані на збагачувальному заводі у Фордо", – мовиться у заяві.

Як заявило агентство, ця зміна суперечить зобов’язанням Ірану, які він взяв на себе, згідно з Угодою про непоширення ядерної зброї.

«Нещодавно повідомлена зміна конфігурації каскадів центрифуг, які використовуються для виробництва урану, майже збройного рівня, підкреслює необхідність виконання Іраном усіх своїх зобов’язань щодо звітності й прийняття будь-яких гарантій, моніторинг яких МАГАТЕ вважає необхідним у світлі виробництва Іраном такого високозбагаченого урану», – мовиться далі у заяві.

Очільник ядерної програми Ірану Мохаммад Есламі відкинув висновки звіту у четвер, назвавши їх «невірними», і стверджуючи, що інспектор агентства зробив помилку. Але США та союзники відкинули його заву.

«Заяви Ірану про те, що ця дія була здійснена помилково, є неадекватними. Ми оцінюємо дії Ірану на основі неупереджених і об’єктивних звітів МАГАТЕ, а не на основі імовірних намірів Ірану», – заявили західні країни.

У заяві також мовиться, що виробництво високозбагаченого урану на заводі у Фордо «несе значні ризики, пов’язані з розповсюдженням, і не має жодного надійного цивільного обґрунтування».

Згідно з ядерною угодою від 2015 року між Іраном і великими західними державами, що називається Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), збагачення урану заборонене на цьому об’єкті. Після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди у 2018 році та відновили санкції проти Ірану, Ісламська Республіка поступово відмовилася від будь-яких обмежень, встановлених в цій ядерній угоді.