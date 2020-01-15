Іранські іммігранти у США стали заручниками напруги між двома країнами. Відео

Президент Ірану Хасан Рогані виступив з різкою промовою на іранському телебаченні, завуальовано пригрозивши Сполученим Штатам новими ударами. Рогані сказав, що американські війська на близькому сході вже завтра можуть стати завтра наступними мішенями. Раніше Дональд Трамп погрожував, що тримає на прицілі 52 об'єкти в Ірані, по яких може вдарити у разі іранської агресії. Заручниками зростання напруги між двома країнами стали іранські іммігранти, які живуть сьогодні у США. Вони розповіли Голосу Америки, як геополітика вплинула на їхнє життя.