На Карибський регіон насувається новий небезпечний ураган – «Ірма»

Населення Підвітряних островів, що в Карибському басейні, готується на прибуття у вівторок ввечері або в середу вранці сильного урагану «Ірма». Увесь регіон від Пуерто-Рико до Куби і узбережжя Сполучених Штатів очікує додаткової інформації про шлях проходження урагану.

Націонанальний центр спостереження ураганів повідомив, що ураган «Ірма» вже п’ятої, тобто найвищої категорії. Це означає, що сила вітрів, яка сягає понад 230 кілометрів на годину на своєму шляху може змести доми, дерева, лінії постачання електроенергії і таким чином на кілька тижнів позбавити населення електропостачання.

«Ми розглядаємо “Iрму” як важливе явище», заявив виконавчий директор Агентства з надзвичайних ситуацій Карибського басейну.

Крім збитків, завданих вітром, синоптики передбачають, що в результаті шторму над північними Підвітряними островами – Британськими Віргінськими островами, Американськими Віргінськими островами і Пуерто-Рико впаде від семи до 15 сантиметрів дощу. Сильні дощі можуть спричинити небезпечні повені і зсуви ґрунту.

Офіційні особи в Пуерто-Рико вже проголосили надзвичайний стан і привели до готовності Національну гвардію, передбачаючи, що «Ірма прибуде в середу.

У Флориді губернатор Рик Скотт також проголосив надзвичайний стан на всій території штату, щоб дати місцевим органам влади час на підготовку до можливого прибуття урагану.

У час, коли надходять повідомлення про новий ураган в Атлантичному океані, увага американських служб допомоги й далі зосереджена на штаті Техас, де ураган четвертої категорії з величезними дощовими опадами спричинив катастрофічні знищення.

Дивіться також: Ніккі Гейлі закликала ООН затвердити найжорсткіші санкції проти КНДР і вичерпати усі можливості дипломатії поки ще не запізно