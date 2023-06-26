Сенатори США закликали надати Україні батарею "Залізного купола"

Американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони США в Україну, зокрема системи "Залізний купол".

"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", - йдеться у листі сенаторів від обох партій.

Голлен і Грем послались на слова керівника Командування космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США (USASMDC) генерал-лейтенанта Деніел Карблера, що з двох американських батарей "Залізний купол", одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга зараз завершує впровадження нового обладнання. Тоді ж під час слухань у Конгресі помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Плам сказав, що не знає, чи такі системи "пропонували Україні". Він сказав, що США надали Україні понад 1600 ракет Stinger батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS і 12 систем протиповітряної оборони Avenger.

У листі законодавців ідеться: "Щоб було зрозуміло, ми не просимо Ізраїль передати свої власні системи Iron Dome, які мають вирішальне значення для їхньої власної безпеки, а просто дозволити Сполученим Штатам передати наші власні батареї, щоб допомогти народу України. Якщо неможливо передати ці активи Україні, ми просимо вас знайти інші способи допомоги, включаючи переміщення їх до іншого союзника Сполучених Штатів під контролем і наглядом наших власних сил, таким чином звільнивши інші засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів, щоб передати їх для посилення потреб протиповітряної оборони України та зберегти більшу кількість життів українців".

"Поки ми пишемо, Росія продовжує невибіркове бомбардування суверенної території України, включно з цивільними районами. Після руйнування дамби під Херсоном, продовження обстрілів Кремля змусили українських посадовців призупинити рятувальні роботи, спрямовані на евакуацію жителів, затоплених внаслідок катастрофічної повені. А 13 червня російський удар по житловому будинку в Кривому Розі забрав майже десять життів і ще багато отримали поранення", - йдеться у листі Грема й Ван Голлена.

"Кожна батарея Iron Dome може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів. Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передачу Сполученим Штатам ці батареї", - додано у зверненні сенаторів.

Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько трьох мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а також уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.

Деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система "Залізний купол", яку США придбали як тимчасовий елемент своєї протиракетної оборони, - ефективна проти ракет малої дальності, артилерії та повільних крилатих ракет, але вона не відповідає потребам американської армії, бо не є особливо ефективною проти крилатих ракет, які є найбільш імовірною потенційною зброєю проти США, і які, за словами Плама, є російською "зброєю вибору" у війні проти України.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Київ повідомив, що "завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»)". Але тоді Вашингтон не підтвердив цю інформацію.