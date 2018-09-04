Політика Трампа штовхає Німеччину до зближення з Росією і Китаєм, вважає ветеран німецької дипломатії

Колишній німецький посол у США Вольфґанґ Ішинґер, який очолює Мюнхенську безпекову конференцію, виступив із застереженням про загрозу послаблення американсько-європейських зв’язків.

...Важче буде протистояти тим у нашій та інших країнах Європи, хто ще з часів В’єтнамської війни доводить, що нам треба розірвати прив’язаність до Америки.

Ішинґер сказав в інтерв’ю агентству Reuters, що у Європі гучніше лунають заклики відмовитися від традиційних трансатлантичних принципів в основі міжнародного порядку, розбудованого західними країнами після Другої Світової війни.

Ветеран німецької дипломатії вважає політику президента Дональда Трампа щодо Європи розчаруванням для тих у Німеччині, хто віддавна розглядав Америку як найближчого союзника за межами Європи, а також як бастіон німецької безпеки й оборони.

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Він стверджує, що “сили, які закликають до зближення з такими країнами як Росія та Китай можуть стати сміливішими”.

“Що довше Трамп залишається на посаді, то важче буде протистояти тим у нашій та інших країнах Європи, хто ще з часів В’єтнамської війни доводить, що нам треба розірвати прив’язаність до Америки”, - каже Вольфґанґ Ішинґер.

Reuters наводить результати опитування американського дослідницького центру Pew, які виявили, що минулого року лише 35% німців позитивно розглядали США під керівництвом Дональда Трампа, а опитування німецької фундації Koerber припускає, що німці вважають Трампа більшою проблемою для міжнародної політики, ніж авторитарні правителі Північної Кореї, Росії та Туреччини.

Північний Потік-2

Вольфґанґ Ішинґер вислювлює окрему стурбованість тим, як президент Трамп використовує санкції у якості інструмента зовнішньої політики у зв’язку з погрозами покарати німецькі та інші компанії, причетні до планів побудови трубопроводу Північний потік-2, що має постачати газ з Росії.

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Чисельні критики проекту вважають російський трубопровід шкідливим для європейської енергетичної безпеки, оскільки Москва неодноразово виявляла готовність використовувати газопостачання як зброю у протистояннях, зокрема з Україною.

Але Ішинґер стверджує, що “навіть якщо ви маєте сумніви щодо мудрості побудовиПівнічного потіку-2, важко не розглядати це (погрозу американських санкцій) як серйозне порушення і приклад насаджування поглядів США європейцям”.

“Якщо США запровадять санкції, щоб запобігти побудові Північного потоку-2, результатом буде отруєння трансатлантичних відносин”, - наполягає відставний дипломат.

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Вольфґанґ Ішинґер схвально висловився про заяви канцлера Анґели Меркель про потребу для Німеччини проводити більш самостійну політику на міжнародній арені.

При цьому він наголошує, що це вимагатиме серйозних бюджетних витрат, зокрема збільшення військових витрат на 10-15 мільйонів упродовж наступної чотритирічної парламетської каденції.

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