Іспит на отримання громадянства США не здатна скласти більшість американців - опитування

Лише близько третини американців можуть скласти тест з пропонованими варіантами відповіді, складений із запитань з іспиту, який є обов'язковим для набуття громадянства США. На це вказують результати опитування громадської думки, які оприлюднив Фонд Вудро Вілсона ( Woodrow Wilson National Fellowship Foundation).

Найбільшу обізнаність виявили люди віком 65 років і старші

Повідомляється, що близько 60 відсотків респондентів не знали проти яких країн США воювали під час Другої світової війни. 57 відсотків не змоги назвали кількість суддів у Верховному суді США. 72 відсотки опитаних не були впевнені, які штати входили до числа перших у складі США під час оголошення незалежності країни у 1776-му році.

Опитування вказало, що найбільшу обізнаність виявили люди віком 65 років і більше. 74 відсотків людей з цієї групи відповіли на щонайменше 6 з 10 питань вірно, що дорівнює успішному проходженню обов'язкового для отримання громадянства США іспиту. Лише 45% респондентів у віці молодшому за 45 років пройшли іспит.

Знання історії нашої країни це фундамент збереження демократії, яка сьогодні перебуває під загрозою

"На жаль наше дослідження встановило, що пересічний американець до прикрості необізнаний з історією США і не здатен успішно пройти іспит для отримання громадянства США. Було би помилкою вважати, що ці результати є просто приводом для сорому. Знання історії нашої країни це фундамент збереження демократії, яка сьогодні перебуває під загрозою", - відзначив з приводу даних дослідження голова Фонду Вудро Вілсона.

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