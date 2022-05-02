Ізраїль обурений словами Лаврова про Зеленського і Гітлера

В Ізраїлі обурено відреагували на коментарі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в яких московський посадовець намагався звинувачувати Україну в нацизмі та зневажливо говорив про єврейське походження українського президента Володимира Зеленського.

Особливо негативну реакцію викликали слова Лаврова в інтерв’ю італійському телебаченню 1 травня, що лідер німецького нацизму Адольф Гітлер, як сказав московський посадовець, міг мати «єврейську кров» і про те, що «найзапеклішими антисемітами», як він висловився, були «як правило» євреї.

«(Лавров) зробив жертв злочинцями, проштовхуючи повністю фальшиве твердження, що Гітлер має єврейське походження.

Ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід назвав заяву Лаврова «непростимою і скандальною» та повідомив про виклик російського посла в тій країні на «жорстку розмову».

«Євреї не вбивали самі себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв», - сказав Яір Лапід, якого цитує зокрема газета The Times of Israel.

Сергій Лавров, який опинився під міжнародними санкціями за причетність до розв'язування російської війни проти України, в інтерв'ю телеканалу Rete 4 намагався виправдати те, що Москва називає «денацифікацію» однією з цілей нового вторгнення, яке вона почала 24 лютого.

На зауваження італійського тележурналіста про сумнівність російських звинувачень у нацизмі щодо влади в Україні, де зокрема президент Зеленський має єврейське походження, Лавров заявив: «Вони висувають аргумент, яка у них може бути нацифікація, якщо він (президент України Володимир Зеленський) єврей».

Далі російський міністр сказав: «Можу помилятися, але й в Гітлера також була єврейська кров. Це зовсім нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї».

Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців.

Радник українського президента Михайло Подоляк назвав заяви Сергія Лаврова «відверто антисемітськими» спробами перекласти на євреїв відповідальність за Другу Світову війну і за Голокост.

«Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців», - написав Подоляк у Twitter.

Ізраїльський часопис Haarez подає слова Дані Даяна, керівника музею Голокосту Яд Вашем про те, що Лавров зробив «жертв злочинцями, проштовхуючи повністю фальшиве твердження, що Гітлер має єврейське походження».

Колишній шведський дипломат і урядовець Карл Більдт написав у Twitter, що російський міністр закордонних справ «досягнув успіху, показавши, що він повністю з'їхав з глузду».