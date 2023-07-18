Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну. Відео

Лише п’ять місяців до того, як Грейді Курпасі вступив до лав Іноземного легіону, він закінчив службу у збройних силах США. Він тричі служив в Іраку, як штурмовик у морській піхоті та пізніше став розвідником-снайпером. Вийшов у відставку вже в ранзі капітана морської піхоти у вересні 2021 року.