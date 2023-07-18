У перші дні повномасштабного вторгнення він подався до Києва, тренувати українських військових та допомагати з евакуацією. Вже наприкінці квітня Грейді зник безвісти. Через рік його тіло знайшли на Півдні України. Про історію репатріації американського героя, який віддав життя за Україну, розповість Ілона Войтович.
Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну. Відео
Лише п’ять місяців до того, як Грейді Курпасі вступив до лав Іноземного легіону, він закінчив службу у збройних силах США. Він тричі служив в Іраку, як штурмовик у морській піхоті та пізніше став розвідником-снайпером. Вийшов у відставку вже в ранзі капітана морської піхоти у вересні 2021 року.
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