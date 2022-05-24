Російські ветерани та військові коментатори критикують невдачі так званої «спецоперації» в Україні та закликають до подальшої масової мобілізації. Однак Кремль, навряд чи зможе мобілізувати нові сили в короткостроковій перспективі, - стверджують в американському аналітичному центрі Інститут вивчення війни , у Вашингтон, ISW (Institute for the Study of War).

“Знищення майже усієї батальйонної тактичної групи РФ під час невдалої переправи через річку (ред. Сіверський Донець) 11-го травня шокувало російських військових спостерігачів і спонукало їх поставити під сумнів компетентність російського командування”.

“Всеросійські офіцерські збори” закликали Володимира Путіна та Кремль офіційно оголосити війну Україні та запровадити в РФ часткову мобілізацію. Російська недержавна асоціація ветеранів та діючих співробітників Збройних сил, правоохоронних органів та силових структур опублікувала відповідне звернення у четвер, 19-го травня. Як йдеться у тексті, Москва більше не лише «денацифікує» Україну, а веде війну за “історичні території Росії та існування у світовому порядку”. Члени об’єднання зокрема, вимагають від Кремля мобілізувати усі регіони, що межують з країнами НАТО і Україною, продовжити строки військової служби до двох років, а також встановити смертну кару для дезертирів.

Як стверджують в аналітичному центрі Інституту вивчення війни така заява створює інформаційні умови для оголошення часткової мобілізації в РФ. За три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну, “Всеросійські офіцерські збори” закликали Путіна визнати незалежність т.з. «ДНР» та «ЛНР». Таким чином організація створила умови для того, що РФ називає «спеціальною воєнною операцією», стверджують в ISW.

На наступний день після звернення “Всеросійських офіцерських зборів”, 20-го травня, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про формування 12-ти нових підрозділів Західного військового округу до кінця року, як відповідь на розширення НАТО.

“Ці підрозділи можуть укомплектувати щойно мобілізованим персоналом, оскільки незрозуміло, як іще Кремль може створити особовий склад для нових підрозділів”, - пишуть в Інституті вивчення війни.

За оцінками Інституту, російська мобілізація навряд чи створить боєздатні сили через поспішне навчання. Водночас, РФ продовжує ставити у пріоритет виснаження власних боєздатних резервів для підтримки бойових дій на Сході України, зокрема під Северодонецьком.

Окрім того, американський аналітичний центр стверджує, що в РФ зростає невдоволення призовом на військову службу. Новий напад на призовний пункт зафіксували 23-го травня. Невідомий кинув коктейль Молотова в пункт призову в Удмуртській області, повідомляє ISW із посиланням на російські Telegram-канали. Інцидент стався на наступний день після того, як 19-го травня російський призовник обстріляв з пневматичної рушниці інший пункт призову в Желєзногорську-Ілімському (Іркутська область). Раніше український Генштаб повідомляв, що всього від початку повномасштабної війни зафіксовано 12 нападів на призовні пункти РФ, 5 із них – за останні кілька тижнів.

Також, як приклад зростаючої критики Кремля щодо війни в Україні, ISW наводить заяву губернатора Калінінградської області Антона Аліханова. Під час відео-конференції з Путіним 35-ти річний російський посадовець сказав, що т.зв. “спецоперація в Україні” створила негаразди для постачання будматеріалів та загалом знизила обсяги будівництва в області.

“З огляду на негативні та агресивні дії сусідів, які можуть перекрити транзит, потрібно розширювати можливості залізничної переправи, щоб регіон міг існувати навіть в умовах перекриття транзиту через Литву”, - сказав Аліханов.

Відповідаючи губернатору Калінінградської області Путін заявив, що “посилання на нашу спецоперацію було дуже недоречним”. Такий коментар Аліханова аналітики ISW Вашингтону назвали “рідкісним визнанням економічної вартості війни від російського посадовця”.

Український Генштаб також повідомляє, що російські військові все частіше скаржаться на керівництво за неефективність наступальних дій. Одним із прикладів стратигічного провалу “Всеросійські офіцерські збори” назвали невдалі переправи через річку Сіверський Донець.

“Знищення майже усієї батальйонної тактичної групи (БТГ) РФ під час невдалої переправи через річку (ред. - Сіверський Донець) 11-го травня шокувало російських військових спостерігачів і спонукало їх поставити під сумнів компетентність російського командування”, - стверджують в ISW.

Тим часом, в Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, цитує ISW, що Росія зазнала аналогічних втрат протягом перших трьох місяців війни в Україні, як і Радянський Союз протягом дев'яти років в Афганістані. В британському міністерстві стверджують, що поєднання поганої тактики та поганої протиповітряної оборони, а також відсутності оперативної гнучкості та методи російського командування призвели до повторних помилок і невдач, які продовжують спостерігатися на Донбасі. У доповіді стверджують, що російське суспільство чутливо сприймає велику кількість жертв. На думку міністерства, зростаючі втрати російських військових в Україні буде важче приховати в майбутньому, що спричинить зростаюче невдоволення серед населення РФ.

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