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- Голос Америки
Рахунки, вілли і яхти – Італія арештувала і заморозила активи російських олігархів на понад 2 мільярди євро
Італія арештувала активи російських олігархів – предмети розкоші та банківські рахунки – на суму близько 2 мільярдів євро (приблизно 2,5 мільярда доларів США). Про це з посиланням на центральний банк країни інформує агенція Reuters.
Йдеться про банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі. Арешт здійснено у рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прихильників.
Інформація про арешт опублікована у щорічному звіті відділу боротьби з відмиванням грошей Банку Італії.
Директор відділу Енцо Серата повідомив, що у контексті замороження фінансових ресурсів ідеться про 80 осіб.
Як пише Reuters, до початку війни в лютому 2022 року пляжі та порти Італії були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.
Дехто з власників, яких торкнулися санкції, подали судові апеляції.
Наразі Євросоюз наближається до вироблення механізму, як використати заморожені активи РФ на відбудову України, повідомляв Голос Америки.
Раніше прем’єр-міністр Бельгії заявив, що непередбачуваний прибуток від заморожених активів Росії в Європі може скласти 3,27 мільярда доларів на рік, і ці гроші можна спрямувати для відновлення України.
За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення збитків, завданих війною. ЄС та його союзники планують змусити Росію сплатити більшу частину цього рахунку.
Водночас Лондон у співпраці з Брюсселем також намагається розробити механізм використання закордонних російських активів на потреби з відновлення України. Зокрема, розглядають ідею виплати Україні відсотків на заморожені російські ресурси.
Минулого місяця Голос Америки повідомляв, що Європа на той момент не наважувалася на конфіскацію російських активів на допомогу Україні.
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Голос Америки на параді до Дня незалежності у Вашингтоні. Відео
День незалежності святкують у Вашингтоні. В параді бере участь українська платформа, з якої лунає трек "Доброго вечора, ми з України" гурту PROBASS ∆ HARDI. Детальніше розповість журналіст Голосу Америки Олексій Коваленко.
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Росія націлилася на українську бронетехніку в надії уповільнити контрнаступ – британська розвідка
Росія намагається вивести з ладу українську бронетехніку, щоб уповільнити контрнаступ української армії, вважає Міністерство оборони Великої Британії.
Військові РФ інтенсивно використовують протитанкові міни, які розміщають в деяких районах так щільно, що "використовують значно більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною", пише британська розвідка у своєму зведенні у вівторок, 4 липня.
Затримавши бронетехніку, Росія спробувала завдати по ній удару безпілотниками, ударними вертольотами та артилерією, пише британська розвідка. Але ця тактика дає лише тимчасовий результат, бо російські сили страждають від структурних проблем, вважають британські аналітики.
"Хоча Росія досягла певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових слабкостей, особливо перенапружені підрозділи і брак артилерійських боєприпасів», – мовиться у твіттер-повідомленні британської розвідки.
Західні оглядачі у своїх оцінках українського контрнаступу часто зазначають, що він є повільний і не виправдовує очікувань.
Темпи контрнаступу: без часових термінів
Натомість військові з країн НАТО кажуть, що контрнаступ на лінії фронту, що перевищує 1000 км, не може просуватися набагато швидше. Тим більше, що російські війська мали багато місяців, щоб підготувати лінії оборони.
У вівторок Ден Саббаґ, редактор рубрики з питань оборони у газеті The Guardian процитував главу збройних сил Великої Британії Тоні Радакіна, який каже, що "повного контрнаступу досі не відбулося". Він описує нинішню стратегію Києва як "виснажити, розтягуватися і бити", аби поступово розбити російські лінії оборони.
"Навіть за останні кілька тижнів... Україна зайняла більше, ніж Росія за останній рік", – цитує Саббаґ високопосадового британського військового у твіті.
Глава збройних сил Великої Британії під час парламентських слухань заявив, що російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, зокрема 2,5 тисячі танків, повідомляє видання Financial Times.
"Минулого року вони використали 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку можуть виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вони втратили 2500 танків і в кращому випадку можуть виробляти 200 [нових] танків на рік", — сказав генерал.
За словами Радакіна, було б несправедливо прив’язувати контрнаступ України до певного терміну, мовляв, "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для [власного] контрнаступу".
Західні країни обіцяють нові танки
Тим часом західні країни посилюють постачання своїх танків в Україну. У понеділок в інтерв’ю польській газеті міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає першу партію з десятків танків Leopard 1A5 найближчими тижнями. Ця техніка буде надана Україні в рамках допомоги Німеччини та Данії.
Українські аналітики з Defense Express вважають, що ці танки не є такими сучасними як танк Leopard 2, і їх недоліками є гармата, яка має низьку вражаючу потужність та недостатній захист броні.
Як повідомляв Голос Америки, Україна отримала від Німеччини, Польщі та інших європейських країн десятки танків Леопард-2, а також важку бронетехніку від США, Британії, Франції, яка потребує обслуговування й ремонту.
Переговори між Німеччиною і Польщею щодо створення майстерень для ремонту українських танків Leopard німецького виробництва досі тривають, хоча домовленість була оголошена ще у квітні.
Уроки з України для американських виробників танків
Наприкінці минулого місяця оглядач видання National Interest написав, що західні танки є значно кращі за своїми якостями, ніж російські, але вони є занадто дорогі та не дуже підходять для українських умов.
Для того, щоб виробити Abrams, потрібно 10 мільйонів доларів, а найновіший Leopard 2 коштує близько 6 мільйонів доларів. При цьому Росія обстрілює їх іранськими дронами, які можуть коштувати близько 20 тисяч доларів, зауважує Патрік Дреннан, журналіст з Нової Зеландії.
Він також пише, що Abrams є дуже важкий і може загрузнути в багнистих полях України або зруйнувати легкі мости. Також вони складні в обслуговуванні, зауважує Дреннан.
«Остання версія Abrams оптимізована для роботи на реактивному паливі, яке, зрозуміло, важко поповнити на полі бою. Однак ще більшою проблемою є те, що для Abrams не завжди можливий ремонт на місці. Насправді через деякі логістичні міркування ця перспектива виглядає справжнім пеклом. Наприклад, фронтовий батальйон не може полагодити "Абрамс" з розбитою оптикою. Щоб замінити їх, потрібно витягти цілі підсистеми та відправити їх на склад – можливо, за сотні миль – і також замовити підсистеми на заміну", – каже автор статті.
Урок з поля бою в Україні, на його думку, полягає у тому, що США мають спростити та здешевити свої танки. Це буде потрібно не лише для американського війська, вважає оглядач, але і для того, щоб Abrams був конкурентоспроможним на світових ринках зброї.
- Голос Америки
Росія відкидає компромісну угоду і вимагає повернення SWIFT в обмін на зернові домовленості
Усупереч домовленостям, досягнутим цього тижня, Росія знову висунула вимогу підключити Державний сільськогосподарський банк РФ до глобальної платіжної системи SWIFT і заявила, що не прийме озвучену у понеділок компромісну пропозицію.
Москва заявила, що не було виконано жодної з її ключових вимог, включаючи банківське питання. Про це повідомляє агенція Reuters.
Європейський Союз розглядав пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляв Голос Америки з посиланням на Financial Times 1 липня.
Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.
Однак прес-секретарка російського МЗС Марія Захарова відкинула цю ідею, назвавши її “зумисне нездійсненною”. За її словами, на створення такого підрозділу знадобиться багато місяців, ще три місяці – на підключення до SWIFT.
Росія також відхилила спробу ООН створити альтернативний платіжний канал між Россільгоспбанком і американським банком JP Morgan.
“Реальної заміни SWIFT немає і бути не може”, - цитує Захарову Reuters.
Росія каже, що припинення доступу банку до SWIFT є однією з перешкод для її власного експорту продовольства та добрив, і що вони не можуть продовжувати чорноморську зернову угоду, якщо ці проблеми не будуть вирішені.
За інформацією ООН, угода наразі дозволила експортувати понад 32 мільйони тонн продовольства з трьох українських чорноморських портів до 45 країн на трьох континентах. Будь-які порушення або припинення такої торгівлі можуть посилити продовольчу кризу в найбідніших країнах і підвищити світові ціни.
Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування, повідомляв Голос Америки.
- Голос Америки
"Друг пізнається в біді": головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності.
У низці Twitter-повідомлень генерал написав: "Від імені Збройних Сил України та від себе особисто щиро вітаю весь американський народ з Днем Незалежності США".
Валерій Залужний наголосив, що Україна та США мають спільні цінності.
"Ми поважаємо вашу країну як нашого стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи: захист людей, територіальну цілісність і демократію. Ми цінуємо підтримку американців у найважчі часи в історії України. Друг пізнається в біді", - написав він у Twitter.
Головнокомандувач ЗСУ також подякував народу США за підтримку України та допомогу.
"Я вдячний усім американцям, уряду США, керівництву Збройних сил США та генералу Міллі (голові Об’єднаного комітету начальників штабів США) за тісну співпрацю. Я бажаю народу Сполучених Штатів миру, добробуту та процвітання. Боже, благослови Америку! Благослови, Боже, нашу армію! Слава Україні!" - підсумував генерал Залужний.
Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до американського народу із привітанням.
А у статті, присвяченій Дню незалежності США, для видання The Wall Street Journal президент Зеленський нагадав про важливість інтеграції України з НАТО. Це є "запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме".
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